国際実務の経験を生かし正確性を重視した翻訳
現地の公的機関との折衝などを重ねた経験から、書類や手続きの不備が生じやすいポイントを熟知。依頼者の状況や申請目的に応じて単語や表現を吟味し、手続きの円滑化につながる翻訳に取り組んでいます。
マイベストプロ・インタビュー
証明書翻訳サービスで、中小企業や個人の海外へのチャレンジを後押し
海外手続きの精度を支える証明書翻訳の専門家
マイベストプロ和歌山による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 大亦聡（おおまたさとし）
- 職種
-
証明書翻訳サービス
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- 会社名
- 有限会社トランスゲート
- 事業内容
- 海外の永住権取得、就労、留学などの提出書類翻訳
海外の法人設立、銀行口座開設の際の書類・契約書翻訳
海外への投資、事業進出、国際取引、国際物流のコンサルティング
- 住所
-
〒640-8155
和歌山県和歌山市九番丁10 九番丁ビル 2F
- 営業時間
- 平日9:00～18:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://tr-gate.com/
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