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大亦聡

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有限会社トランスゲート

国際実務の経験を生かし正確性を重視した翻訳

現地の公的機関との折衝などを重ねた経験から、書類や手続きの不備が生じやすいポイントを熟知。依頼者の状況や申請目的に応じて単語や表現を吟味し、手続きの円滑化につながる翻訳に取り組んでいます。

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証明書翻訳サービスで、中小企業や個人の海外へのチャレンジを後押し

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マイベストプロ和歌山による取材記事

事業者情報

氏名
大亦聡（おおまたさとし）
職種
証明書翻訳サービス
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会社名
有限会社トランスゲート
事業内容
海外の永住権取得、就労、留学などの提出書類翻訳
海外の法人設立、銀行口座開設の際の書類・契約書翻訳
海外への投資、事業進出、国際取引、国際物流のコンサルティング
住所
〒640-8155
和歌山県和歌山市九番丁10　九番丁ビル 2F
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営業時間
平日9:00～18:00
定休日
土日祝
ホームページ
https://tr-gate.com/

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