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田邑嘉浩

外構・ガーデンデザインに強い3Dパース制作の専門家

田邑嘉浩（たむらよしひろ） ／ 外構3Dパース制作

株式会社HIRO GARDENING

お電話での
お問い合わせ
0736-67-7463

プロフィール

田邑嘉浩プロの写真

外構3Dパース制作 ／ 田邑嘉浩プロの一番の強み

外構工事・庭づくりの現場経験に基づく高品質な3Dパースを提供

外構、エクステリア、庭の専用CADを用いた3Dパースを制作します。外構工事や植木業での経験をもとに、高いクオリティーを追求。〝ガーデンアーティスト〟として、イギリス伝統のフラワーショーへの出展実績も。

経歴

会社員を経て、植木業に転身
2010年　HIRO GARDENING　創業
2014年　株式会社HIRO GARDENING　設立
2020年　HIRO.LONDON-YOSHIHIRO TAMURA　創業

DATA

氏名
田邑嘉浩（たむらよしひろ）
会社名
株式会社HIRO GARDENING
事業内容
・外構、エクステリア、庭を中心に、CADを用いた3Dパースの制作
・住宅分野のプレゼン資料、仕様書などの作成
職種
外構3Dパース制作
住所
〒649-6228
和歌山県 岩出市大町160-4
電話
0736-67-7463
営業時間
9:00～18:00　※メールは24時間受付。
定休日
水・日曜、祝日、年末年始
ホームページ
https://hiro-gardening.com/
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田邑嘉浩

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