外構・ガーデンデザインに強い3Dパース制作の専門家
株式会社HIRO GARDENING
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- 0736-67-7463
プロフィール
外構3Dパース制作 ／ 田邑嘉浩プロの一番の強み
外構工事・庭づくりの現場経験に基づく高品質な3Dパースを提供
外構、エクステリア、庭の専用CADを用いた3Dパースを制作します。外構工事や植木業での経験をもとに、高いクオリティーを追求。〝ガーデンアーティスト〟として、イギリス伝統のフラワーショーへの出展実績も。
経歴
会社員を経て、植木業に転身
2010年 HIRO GARDENING 創業
2014年 株式会社HIRO GARDENING 設立
2020年 HIRO.LONDON-YOSHIHIRO TAMURA 創業
DATA
- 氏名
- 田邑嘉浩（たむらよしひろ）
- 会社名
- 株式会社HIRO GARDENING
- 事業内容
-
・外構、エクステリア、庭を中心に、CADを用いた3Dパースの制作
・住宅分野のプレゼン資料、仕様書などの作成
- 職種
- 外構3Dパース制作
- 住所
-
〒649-6228
和歌山県 岩出市大町160-4
- 電話
-
0736-67-7463
- 営業時間
- 9:00～18:00 ※メールは24時間受付。
- 定休日
- 水・日曜、祝日、年末年始
- ホームページ
- https://hiro-gardening.com/
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株式会社HIRO GARDENING
担当田邑嘉浩（たむらよしひろ）