研究と臨床による性感染症予防と治療の専門家
医療法人社団予防会新宿サテライトクリニック
プロフィール
医師 ／ 北岡一樹プロの一番の強み
研究と治療の両面から性感染症予防医療の進化に貢献
大学研究員として日々進化する細菌学の研究・分析に参画、並行して性感染症診療クリニックで日々の臨床に携わり、研究と治療の両面から予防医療の進化に貢献。新たな予防法の研究・開発・実用化にも取り組む。
経歴
三重大学医学部卒業。卒業後、同大学医学部附属病院で研修を行ったのち、細菌学研究を志望し、名古屋大学大学院医学系研究科細菌学博士課程へ入学。さまざまな薬剤耐性菌の分子疫学研究に携わり、培った細菌学研究のさらなる発展を求めて早稲田大学理工学術院で招聘研究員として研究を開始。同時に、医療法人社団予防会新宿サテライトクリニックで性感染症診療も開始し、現在、院長を務めている。
DATA
- 氏名
- 北岡一樹（きたおかかずき）
- 医院名
- 医療法人社団予防会新宿サテライトクリニック
- 診療科目
-
性感染症検査（STD検査）
性感染症治療
デリケートゾーン専門外来（カンジダ膣炎・細菌性膣症再発抑制）
ピル（避妊薬）・ED薬（勃起機能低下治療薬）の処方
生活習慣病の検査
薬剤耐性菌保菌検査
- 職種
- 医師
- 資格
- 医師免許
- 住所
-
〒160-0022
東京都 新宿区新宿三丁目22-11 RSビル7F
- 電話
-
03-5366-5607
- 診療時間
-
月～金曜 10:30～12:15 14:00～18:45
土曜 10:30～12:15 13:30～17:45
- 定休日
- 日・祝
- 検査料金の一例
-
女性向けはじめての検査セット 13,000円
女性向け性感染症検査セット 6,300円～
男性向けはじめての検査セット 13,000円
男性向け性感染症検査セット 6,300円～
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医療法人社団予防会新宿サテライトクリニック
担当北岡一樹（きたおかかずき）