現役介護者の視点を生かした介護離職防止策と両立支援
企業の介護離職対策や仕事と介護の両立支援のコンサルティングを提供。現役介護者の経験に加え、制度や研究知見を踏まえた根拠ある実効性の高い提案を強みに、介護経験者が力を発揮できる組織づくりを支援します。
マイベストプロ・インタビュー
現役介護者が導く「介護しながら働き続けられる」組織づくり
介護離職を防ぐ、仕事と介護の両立支援コンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
資格
介護離職防止対策アドバイザー
キャリアコンサルタント
事業者情報
- 氏名
- 和氣美枝（わきみえ）
- 職種
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介護離職防止対策アドバイザー
介護離職防止対策アドバイザー
- 会社名
- 株式会社ワーク＆ケアバランス研究所
- 事業内容
- ・法人向け：介護離職防止対策・仕事と介護の両立支援の総合コンサルティング＝研修、相談援助、ハンドブックや面談シートのツール作成、動画研修 など
・個人向け介護者支援：オンライン会員システム「ケアラーズ・コンシェル」の運営
- 住所
-
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZSMART代々木407
- 営業時間
- 9：00～16：00
- ホームページ
- http://wcb-labo.com/
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