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杉山拓央

ファイナンシャル・プランナー
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杉山拓央

ファイナンシャル・プランナー

合同会社trustwins

ライフステージの課題に応じた具体的で実行可能なプランを提案

安定したライフプランや、資産形成に必要なファイナンシャルプランを提案します。個人向けファイナンシャルプランニングのほか、法人向けには福利厚生のコンサルティングや、アンガーマネジメント研修も実施。

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専門性と対話を重視した支援で、ライフプランの設計と中小企業を伴走支援

信頼と共に成長する、あなたのファイナンシャル・プランナー

マイベストプロ東京による取材記事

資格

日本FP協会認定CFP®
日本アンガーマネジメント協会認定AMCS

事業者情報

氏名
杉山拓央（すぎやまたくお）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
合同会社trustwins
事業内容
・個人向けファイナンシャルプランニング
・法人向け福利厚生制度コンサルティング
・アンガーマネジメント研修
住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町
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営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://www.trustwins.jp/

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