ライフステージの課題に応じた具体的で実行可能なプランを提案

安定したライフプランや、資産形成に必要なファイナンシャルプランを提案します。個人向けファイナンシャルプランニングのほか、法人向けには福利厚生のコンサルティングや、アンガーマネジメント研修も実施。