ライフステージの課題に応じた具体的で実行可能なプランを提案
安定したライフプランや、資産形成に必要なファイナンシャルプランを提案します。個人向けファイナンシャルプランニングのほか、法人向けには福利厚生のコンサルティングや、アンガーマネジメント研修も実施。
マイベストプロ・インタビュー
専門性と対話を重視した支援で、ライフプランの設計と中小企業を伴走支援
信頼と共に成長する、あなたのファイナンシャル・プランナー
マイベストプロ東京による取材記事
資格
日本FP協会認定CFP®
日本アンガーマネジメント協会認定AMCS
事業者情報
- 氏名
- 杉山拓央（すぎやまたくお）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 合同会社trustwins
- 事業内容
- ・個人向けファイナンシャルプランニング
・法人向け福利厚生制度コンサルティング
・アンガーマネジメント研修
- 住所
-
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://www.trustwins.jp/
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