大人世代の女性にフォーカスした長期グローバル投資戦略の助言

顧客一人一人に合わせ、独自の分析システムを駆使して構築するビスポーク・ポートフォリオ、その運用の為の長期戦略の提供。長期／グローバル投資に必須の経済学的教養・ノウハウ伝授で将来の『投資的自立』も支援。