地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

永田典子プロ

永田典子

投資助言・代理業（金融商品取引業者）

永田典子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
永田典子プロ
専門家

Mybestpro Members

永田典子

投資助言・代理業（金融商品取引業者）

SKANIOGLOS投資顧問株式会社

永田典子プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

大人世代の女性にフォーカスした長期グローバル投資戦略の助言

顧客一人一人に合わせ、独自の分析システムを駆使して構築するビスポーク・ポートフォリオ、その運用の為の長期戦略の提供。長期／グローバル投資に必須の経済学的教養・ノウハウ伝授で将来の『投資的自立』も支援。

マイベストプロ・インタビュー

「市場に振り回されない、スピードも諦めない」大人世代の長期グローバル投資戦略とは？

市場に振り回されない、スピードも諦めない大人の為の投資顧問

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
永田典子（ながたのりこ）
職種
投資助言・代理業（金融商品取引業者）
投資助言・代理業（金融商品取引業者）
会社名
SKANIOGLOS投資顧問株式会社
事業内容
投資顧問業：外国株式等のポートフォリオ運用に関する投資戦略策定、提案など
住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館20階
地図を見る
営業時間
面談等：平日10:00〜17:30（完全予約制）
ご契約後のお問い合わせは電子メール等で随時受付
ホームページ
https://skanioglos.co.jp

プロのインタビューを読む

市場に振り回されない、スピードも諦めない大人の為の投資顧問

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のお金・保険
  4. 東京の資産運用
  5. 永田典子

永田典子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼