大人世代の女性にフォーカスした長期グローバル投資戦略の助言
顧客一人一人に合わせ、独自の分析システムを駆使して構築するビスポーク・ポートフォリオ、その運用の為の長期戦略の提供。長期／グローバル投資に必須の経済学的教養・ノウハウ伝授で将来の『投資的自立』も支援。
マイベストプロ・インタビュー
「市場に振り回されない、スピードも諦めない」大人世代の長期グローバル投資戦略とは？
市場に振り回されない、スピードも諦めない大人の為の投資顧問
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 永田典子（ながたのりこ）
- 職種
-
投資助言・代理業（金融商品取引業者）
投資助言・代理業（金融商品取引業者）
- 会社名
- SKANIOGLOS投資顧問株式会社
- 事業内容
- 投資顧問業：外国株式等のポートフォリオ運用に関する投資戦略策定、提案など
- 住所
-
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館20階
- 営業時間
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面談等：平日10:00〜17:30（完全予約制）
ご契約後のお問い合わせは電子メール等で随時受付
- ホームページ
- https://skanioglos.co.jp
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