大手SIerと総合コンサルファームで磨いた凡事徹底の実行力
大手SIerと総合コンサルファームで大手企業のIT案件を担当。課題の言語化や構造化により本当に必要な支援を見いだし、一気通貫で解決を目指す。信条は高品質、低コスト、短納期。
マイベストプロ・インタビュー
経営・ITコンサル×SEの二刀流で顧客の課題解決を導く
マイベストプロ東京による取材記事
資格
JDLA（日本ディープラーニング協会） G検定
JDLA（日本ディープラーニング協会） E資格
情報処理技術者試験 システムアーキテクト
情報処理技術者試験 データベーススペシャリスト
情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ
統計検定 (CBT) 2級
事業者情報
- 氏名
- 塩原健人（しおばらけんと）
- 職種
経営・ITコンサルタント兼システムエンジニア
- 会社名
- 合同会社シンドリー
- 事業内容
- 経営コンサルティング・ITコンサルティング
ITシステム・アプリの設計・開発・販売
ゲームの企画・開発・販売
- 住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.6F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.shindoli.com/
