塩原健人プロ

塩原健人

経営・ITコンサルタント兼システムエンジニア
インタビュー
朝日新聞
塩原健人プロ
塩原健人

経営・ITコンサルタント兼システムエンジニア

合同会社シンドリー

大手SIerと総合コンサルファームで磨いた凡事徹底の実行力

大手SIerと総合コンサルファームで大手企業のIT案件を担当。課題の言語化や構造化により本当に必要な支援を見いだし、一気通貫で解決を目指す。信条は高品質、低コスト、短納期。

経営・ITコンサル×SEの二刀流で顧客の課題解決を導く

コンサル×SEの二刀流で経営課題に実直に向き合う専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

JDLA（日本ディープラーニング協会）　G検定
JDLA（日本ディープラーニング協会）　E資格
情報処理技術者試験　システムアーキテクト
情報処理技術者試験　データベーススペシャリスト
情報処理技術者試験　プロジェクトマネージャ
統計検定 (CBT)　2級

事業者情報

塩原健人（しおばらけんと）
経営・ITコンサルタント兼システムエンジニア
合同会社シンドリー
経営コンサルティング・ITコンサルティング
ITシステム・アプリの設計・開発・販売
ゲームの企画・開発・販売
〒104-0061
東京都中央区銀座1-12-4　N&E BLD.6F
お問い合わせください
https://www.shindoli.com/

コンサル×SEの二刀流で経営課題に実直に向き合う専門家

