羽田一彰

ISOコンサルタント
羽田一彰

ISOコンサルタント

S&A JAPAN株式会社

自社で運用が続けられるシンプルなISOの仕組みづくり

中小IT企業を中心に、ISO9001、ISO27001やISO27017などの認証取得を支援。少ない文書で現場コンサルタントの力を借りずに運用できる仕組みづくりを重視。企業の成長を後押しします

ISO認証をもっと身近に。「シンプルイズベスト」の精神で中小企業を支える

中小IT企業に寄り添うISO認証支援の専門家

資格

ISO9001（品質マネジメント）審査員（JRCA登録）
ISO27001（情報セキュリティマネジメント）審査員（JRCA登録）
ISO27017（クラウドセキュリティ）審査員（JRCA登録）
防火・防災管理者
情報処理技術者（ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験）

事業者情報

氏名
羽田一彰（はだかずあき）
職種
ISOコンサルタント
ISOコンサルタント
会社名
S&A JAPAN株式会社
事業内容
SES（システムエンジニアリングサービス）
ISO認証コンサルティング
住所
〒152-0004
東京都目黒区鷹番2-20-17　TSビル401
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.sanda-japan.jp/

