自社で運用が続けられるシンプルなISOの仕組みづくり
中小IT企業を中心に、ISO9001、ISO27001やISO27017などの認証取得を支援。少ない文書で現場コンサルタントの力を借りずに運用できる仕組みづくりを重視。企業の成長を後押しします
マイベストプロ・インタビュー
ISO認証をもっと身近に。「シンプルイズベスト」の精神で中小企業を支える
中小IT企業に寄り添うISO認証支援の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
ISO9001（品質マネジメント）審査員（JRCA登録）
ISO27001（情報セキュリティマネジメント）審査員（JRCA登録）
ISO27017（クラウドセキュリティ）審査員（JRCA登録）
防火・防災管理者
情報処理技術者（ITパスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験）
事業者情報
- 氏名
- 羽田一彰（はだかずあき）
- 職種
-
ISOコンサルタント
- 会社名
- S&A JAPAN株式会社
- 事業内容
- SES（システムエンジニアリングサービス）
ISO認証コンサルティング
- 住所
-
〒152-0004
東京都目黒区鷹番2-20-17 TSビル401
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.sanda-japan.jp/
