感覚（センス）を視覚化し、人々の心を動かす
文化領域のデザインを手掛けてきた経験を生かしてブランディング。コンセプト開発やブランド戦略など理論を固めた上で、人々に響くパッケージやキャッチコピーを創造し、商品やサービスの認知拡大をサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
エンタメのデザインで培った発想を生かし、企業のブランディングを支援
ロジックと感性でブランド価値を高めるブランディングの専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 小笠原真一（おがさわらしんいち）
- 職種
-
ブランディング／デザイン
ブランディング／デザイン
- 会社名
- 株式会社ロッケン
- 事業内容
- 企業・商品のブランドコンセプト開発
ブランド戦略
ロゴ・ビジュアルアイデンティティー設計
コピー・ネーミング開発、パッケージのデザイン
マーケティング戦略
エンタメ・ポップカルチャーなどのグラフィックデザイン
- 住所
-
〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-16-24 藤和自由が丘コープ204
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://rokken-inc.com/
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