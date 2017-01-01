感覚統合を取り入れた独自のリトミック。一人一人の特性にも対応
子どもの脳や体の土台を作る「感覚統合」を月齢・年齢に合わせ、リトミックで楽しく導入し、保護者にも理論的に情報を提供。個々の優位感覚に合わせた柔軟な指導で、自分らしく生き抜く力も育みます。
感覚統合×リトミックで健やかな心身の土台を作り、自分らしく生き抜く力を育む
子どもの個性と生き抜く力を育む、感覚統合×リトミック講師
資格
子どもの音楽知育ネットワーク ベビーリトミック実践講座修了
特定非営利活動法人リトミック研究センター 幼稚園・保育園のためのリトミック指導資格1級、指導資格ディプロマB
一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケーション協会 発達障害コミュニケーション初級指導者
一般社団法人日本ボイストレーナー連盟 日本ボイストレーナー連盟資格
事業者情報
- 氏名
- 大戸明奈（おおとあきな）
- 職種
-
リトミック講師
- 会社名
- 合同会社OTOあんどっと
- 事業内容
- リトミックスクール
ピアノ教室
ボイストレーニング
- 住所
-
〒115-0051
東京都北区
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://otoeurhythmics2017.amebaownd.com/
子どもの個性と生き抜く力を育む、感覚統合×リトミック講師