大戸明奈

大戸明奈

感覚統合を取り入れた独自のリトミック。一人一人の特性にも対応

子どもの脳や体の土台を作る「感覚統合」を月齢・年齢に合わせ、リトミックで楽しく導入し、保護者にも理論的に情報を提供。個々の優位感覚に合わせた柔軟な指導で、自分らしく生き抜く力も育みます。

資格

子どもの音楽知育ネットワーク ベビーリトミック実践講座修了
特定非営利活動法人リトミック研究センター 幼稚園・保育園のためのリトミック指導資格1級、指導資格ディプロマB
一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケーション協会 発達障害コミュニケーション初級指導者
一般社団法人日本ボイストレーナー連盟 日本ボイストレーナー連盟資格

事業者情報

氏名
大戸明奈（おおとあきな）
職種
リトミック講師
会社名
合同会社OTOあんどっと
事業内容
リトミックスクール
ピアノ教室
ボイストレーニング
住所
〒115-0051
東京都北区
営業時間
お問い合わせください
https://otoeurhythmics2017.amebaownd.com/

子どもの個性と生き抜く力を育む、感覚統合×リトミック講師

