野口真一プロ

野口真一

AIコンサルタント
インタビュー
朝日新聞
野口真一プロ
野口真一

AIコンサルタント

オフィストゥルーワン

30年のIT業界経験を生かし小規模団体のDXをAIで推進

IT業界で培った知見と地域活動の経験を生かし、AIを活用して町会やPTA、マンション組合の業務改善を支援。問い合わせ対応の自動化やオンラインでのスケジュール調整により、運営の負担軽減を目指します。

地域の子供たちは地域で育てる。小規模団体の労力をAIとLINEで軽減し強固な地域ネットワークへ

AIと共に自治会やPTAなど小規模団体のDXを支える専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
野口真一（のぐちしんいち）
職種
AIコンサルタント
会社名
オフィストゥルーワン
事業内容
フリーランサーの営業・ポートフォリオページ制作代行
AI技術の導入およびコンサルティング
AWSクラウドソリューションの活用
レガシーシステムのmodernization（刷新）
企業のプロジェクトマネジメント・技術顧問
住所
〒171-0052
東京都豊島区南長崎5-2-16
営業時間
-
ホームページ
https://shinichi.noguchi.jp.net/

AIと共に自治会やPTAなど小規模団体のDXを支える専門家

