30年のIT業界経験を生かし小規模団体のDXをAIで推進
IT業界で培った知見と地域活動の経験を生かし、AIを活用して町会やPTA、マンション組合の業務改善を支援。問い合わせ対応の自動化やオンラインでのスケジュール調整により、運営の負担軽減を目指します。
地域の子供たちは地域で育てる。小規模団体の労力をAIとLINEで軽減し強固な地域ネットワークへ
AIと共に自治会やPTAなど小規模団体のDXを支える専門家
事業者情報
- 氏名
- 野口真一（のぐちしんいち）
- 職種
-
AIコンサルタント
- 会社名
- オフィストゥルーワン
- 事業内容
- フリーランサーの営業・ポートフォリオページ制作代行
AI技術の導入およびコンサルティング
AWSクラウドソリューションの活用
レガシーシステムのmodernization（刷新）
企業のプロジェクトマネジメント・技術顧問
- 住所
-
〒171-0052
東京都豊島区南長崎5-2-16
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://shinichi.noguchi.jp.net/
