渡辺悟プロ

渡辺悟

行政書士
インタビュー
渡辺悟プロ
渡辺悟

行政書士

行政書士わたなべ事務所

ビジネスの現場感覚と人材育成やコンプライアンス尊重の視点

ITや金融業界、外資系企業などのビジネスの現場感覚と、中学教員での人材育成やコンプライアンス尊重の視点を合わせ持ち、業績拡大や新規事業展開につながる幅広い分野で、社会変革にも揺るがぬ事業運営をサポート

リスペクトする姿勢を呼び掛け、社会の変革にも揺るがぬ事業運営をサポート

外国人就労を含む人材確保と資金確保の両面から支える行政書士

資格

行政書士

事業者情報

氏名
渡辺悟（わたなべさとる）
職種
行政書士
行政書士
事務所名
行政書士わたなべ事務所
事業内容
外国人人材の採用に関する支援
補助金や助成金の申請に関する支援
自動車の所有者変更やナンバー変更の手続き代行
離婚協議や金銭請求などの民事一般に関する文書の作成
遺言・相続など生活にまつわる文書の作成および相談業務
その他の許認可手続き
住所
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-27-14　楽天地ビル3階
営業時間
平日　9:00-18:00　
定休日
土・日・祝日
ホームページ
https://office-watanabe.biz/

外国人就労を含む人材確保と資金確保の両面から支える行政書士

