企業や行政と連携して猫を守り、高齢飼い主の支援もスタート

保護猫活動を軸に物販やイベント開催など多角事業を展開。企業や行政と提携し、コミュニティーを生かした協働を進める。高齢飼い主の飼育放棄リスクを軽減するため、法的枠組みを取り入れた終活支援にも取り組む。