企業や行政と連携して猫を守り、高齢飼い主の支援もスタート
保護猫活動を軸に物販やイベント開催など多角事業を展開。企業や行政と提携し、コミュニティーを生かした協働を進める。高齢飼い主の飼育放棄リスクを軽減するため、法的枠組みを取り入れた終活支援にも取り組む。
保護猫活動を持続可能な形へ。高齢者の飼育不安に寄り添う見守りの仕組みも
「猫共和国の首相」として持続可能な保護猫事業を目指す専門家
事業者情報
- 氏名
- 河瀬麻花（かわせあさか）
- 職種
サービス業
- 会社名
- 株式会社ネコリパブリック
- 事業内容
- 保護猫カフェ運営
譲渡会の開催
アパレルブランド運営
猫関連商品の物販およびECサイト運営
企業とのコラボによる商品販売やイベント開催 など
- 住所
〒111-0051
東京都台東区蔵前4-9-8
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.neco-republic.jp/
