地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

河瀬麻花プロ

河瀬麻花

サービス業
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
河瀬麻花プロ
専門家

Mybestpro Members

河瀬麻花

サービス業

株式会社ネコリパブリック

企業や行政と連携して猫を守り、高齢飼い主の支援もスタート

保護猫活動を軸に物販やイベント開催など多角事業を展開。企業や行政と提携し、コミュニティーを生かした協働を進める。高齢飼い主の飼育放棄リスクを軽減するため、法的枠組みを取り入れた終活支援にも取り組む。

マイベストプロ・インタビュー

保護猫活動を持続可能な形へ。高齢者の飼育不安に寄り添う見守りの仕組みも

「猫共和国の首相」として持続可能な保護猫事業を目指す専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
河瀬麻花（かわせあさか）
職種
サービス業
サービス業
会社名
株式会社ネコリパブリック
事業内容
保護猫カフェ運営
譲渡会の開催
アパレルブランド運営
猫関連商品の物販およびECサイト運営
企業とのコラボによる商品販売やイベント開催　など
住所
〒111-0051
東京都台東区蔵前4-9-8
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.neco-republic.jp/

プロのインタビューを読む

「猫共和国の首相」として持続可能な保護猫事業を目指す専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の趣味
  4. 東京のペットサービス
  5. 河瀬麻花

河瀬麻花プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼