柔軟な対応力と安定したキャスティング力で適切な「声」を提供

声優やナレーターでつくるコミュニティーを運営。全員がプレーヤーとマネジャーの役割を担い、顧客のニーズに応じてふさわしい声を手配します。新しい仕組みで、声優、顧客企業、社会の三方よしを実現します。