柔軟な対応力と安定したキャスティング力で適切な「声」を提供
声優やナレーターでつくるコミュニティーを運営。全員がプレーヤーとマネジャーの役割を担い、顧客のニーズに応じてふさわしい声を手配します。新しい仕組みで、声優、顧客企業、社会の三方よしを実現します。
マイベストプロ・インタビュー
自立した表現者でつくるコミュニティーが、顧客にふさわしい「声」を提供
キャスティングで三方よしを実現する声の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 澤田賢一郎（さわだけんいちろう）
- 職種
-
声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング
声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング
- 会社名
- 株式会社Futures V-net
- 事業内容
- ナレーター・声優・映像やイベント等に関わるキャスティング・マネジメント
映像制作やイベント関連のプロデュース業務
ナレーターのキャスティングツール・コミュニティーの運営
ナレーター・声優等のレッスンマッチングサイトの運営
Web制作
メディア運営
広告業務
- 住所
-
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://vnet.co.jp/
- その他
- フリーナレーターズユニオン（FNU）
https://narration-pro.jp/
プロのインタビューを読む
キャスティングで三方よしを実現する声の専門家