地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

澤田賢一郎プロ

澤田賢一郎

声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
澤田賢一郎プロ
専門家

Mybestpro Members

澤田賢一郎

声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング

株式会社Futures V-net

柔軟な対応力と安定したキャスティング力で適切な「声」を提供

声優やナレーターでつくるコミュニティーを運営。全員がプレーヤーとマネジャーの役割を担い、顧客のニーズに応じてふさわしい声を手配します。新しい仕組みで、声優、顧客企業、社会の三方よしを実現します。

マイベストプロ・インタビュー

自立した表現者でつくるコミュニティーが、顧客にふさわしい「声」を提供

キャスティングで三方よしを実現する声の専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
澤田賢一郎（さわだけんいちろう）
職種
声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング
声優、ナレーター、MC、俳優等の キャスティング
会社名
株式会社Futures V-net
事業内容
ナレーター・声優・映像やイベント等に関わるキャスティング・マネジメント
映像制作やイベント関連のプロデュース業務
ナレーターのキャスティングツール・コミュニティーの運営
ナレーター・声優等のレッスンマッチングサイトの運営
Web制作
メディア運営
広告業務
住所
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号　桑野ビル2階
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://vnet.co.jp/
その他
フリーナレーターズユニオン（FNU）
https://narration-pro.jp/

プロのインタビューを読む

キャスティングで三方よしを実現する声の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の制作・クリエイティブ
  5. 澤田賢一郎

澤田賢一郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼