経営者が集客に労力を割かずに済むようマーケティング施策を仕組み化。課題解決の方向性を決めてサービスや商品の理念策定から携わる他、ホームページ制作などのクリエイティブまで一貫した支援が特長。

課題の整理から戦略立案、クリエイティブまで一気通貫の集客支援

資格

一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会 上級マーケティング解析士

一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会 初級マーケティング解析士

一般社団法人 日本パーソナルビジネス協会 JPBA修了

一般社団法人ウェブ解析士協会 上級ウェブ解析士

一般社団法人ウェブ解析士協会 初級SNSマネージャー