課題の整理から戦略立案、クリエイティブまで一気通貫の集客支援
経営者が集客に労力を割かずに済むようマーケティング施策を仕組み化。課題解決の方向性を決めてサービスや商品の理念策定から携わる他、ホームページ制作などのクリエイティブまで一貫した支援が特長。
マイベストプロ・インタビュー
社長が経営に集中できるようマーケティングを仕組み化。理念策定から携わる姿勢が信条
マーケティング施策の仕組み化を得意とするコンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
資格
一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会 上級マーケティング解析士
一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会 初級マーケティング解析士
一般社団法人 日本パーソナルビジネス協会 JPBA修了
一般社団法人ウェブ解析士協会 上級ウェブ解析士
一般社団法人ウェブ解析士協会 初級SNSマネージャー
事業者情報
- 氏名
- 荒井和也（あらいかずや）
- 職種
-
マーケティングコンサルタント
- 会社名
- 株式会社Essential Value
- 事業内容
- マーケティングに関するコンサルティング
印刷物の企画制作
ホームページやランディングページの企画制作
インターネット広告及び広告代理業
セミナー、企業研修の企画と実施運営
イベント企画運営
セールスプロモーションの企画制作と運営
通信教育用教材（DVD、テキスト）の企画販売並びに通信教育の実施
- 住所
-
〒168-0065
東京都杉並区浜田山3-23-3-1F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://essential-value.jp/
