地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

荒井和也プロ

荒井和也

マーケティングコンサルタント
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
荒井和也プロ
専門家

Mybestpro Members

荒井和也

マーケティングコンサルタント

株式会社Essential Value

課題の整理から戦略立案、クリエイティブまで一気通貫の集客支援

経営者が集客に労力を割かずに済むようマーケティング施策を仕組み化。課題解決の方向性を決めてサービスや商品の理念策定から携わる他、ホームページ制作などのクリエイティブまで一貫した支援が特長。

マイベストプロ・インタビュー

社長が経営に集中できるようマーケティングを仕組み化。理念策定から携わる姿勢が信条

マーケティング施策の仕組み化を得意とするコンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

資格

一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会　上級マーケティング解析士
一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会　初級マーケティング解析士
一般社団法人 日本パーソナルビジネス協会　JPBA修了
一般社団法人ウェブ解析士協会　上級ウェブ解析士
一般社団法人ウェブ解析士協会　初級SNSマネージャー

事業者情報

氏名
荒井和也（あらいかずや）
職種
マーケティングコンサルタント
マーケティングコンサルタント
会社名
株式会社Essential Value
事業内容
マーケティングに関するコンサルティング
印刷物の企画制作
ホームページやランディングページの企画制作
インターネット広告及び広告代理業
セミナー、企業研修の企画と実施運営
イベント企画運営
セールスプロモーションの企画制作と運営
通信教育用教材（DVD、テキスト）の企画販売並びに通信教育の実施
住所
〒168-0065
東京都杉並区浜田山3-23-3-1F
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://essential-value.jp/

プロのインタビューを読む

マーケティング施策の仕組み化を得意とするコンサルタント

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京のマーケティング
  5. 荒井和也

荒井和也プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼