行政書士＆司法書士の二刀流、外国人にも頼られる専門家
行政書士法人BEYOND
- お電話での
お問い合わせ
- 03-6902-9334
プロフィール
行政書士 ／ 緒方宏プロの一番の強み
行政書士＆司法書士の二刀流と、英語も駆使するワンストップ支援
行政書士と司法書士の資格を持ち、生活やビジネスに関する悩みを解消。各種許認可、不動産の名義変更、相続などはもちろん、英語力も生かし、入管手続きや外国人起業家のコンサルティングでも評価されています。
DATA
- 氏名
- 緒方宏（おがたひろし）
- 会社名
- 行政書士法人BEYOND
- 事業内容
- 各種許認可、法人設立、相続・遺言、車庫証明、国際業務 他
- 資格
-
行政書士
司法書士
宅地建物取引士
- 住所
-
〒169-0075
東京都 新宿区高田馬場1-33-15 TFT高田馬場駅前ビル501（旧：後楽園ビル）
- 電話
-
03-6902-9334
- 営業時間
- 9時～18時※土日および祝日は事前予約制
- ホームページ
- https://www.lsg-beyond.com/
緒方宏プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
行政書士法人BEYOND
担当緒方宏（おがたひろし）