行政書士 ／ 緒方宏プロの一番の強み

行政書士＆司法書士の二刀流と、英語も駆使するワンストップ支援

行政書士と司法書士の資格を持ち、生活やビジネスに関する悩みを解消。各種許認可、不動産の名義変更、相続などはもちろん、英語力も生かし、入管手続きや外国人起業家のコンサルティングでも評価されています。