理学療法士や作業療法士も在籍する訪問看護ステーション
看護師、理学療法士、作業療法士が在籍。実際に生活する空間で行うリハビリだけではなく家族へのケアで、住み慣れた場所で長く生活できるようサポート。居宅介護支援事業所も併設し、ケアプランの作成から対応。
マイベストプロ・インタビュー
ケアプラン作成から訪問看護・リハビリまで、ワンストップで住み慣れたわが家での生活をサポート
訪問看護・リハビリで在宅療養をサポートする専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
理学療法士
介護支援専門員
事業者情報
- 氏名
- 佐々木智充（ささきともちか）
- 職種
-
理学療法士
理学療法士
- 会社名
- 合同会社立夏
- 事業内容
- 訪問看護
訪問リハビリ
居宅介護支援
- 住所
-
〒125-0042
東京都葛飾区金町5-14-4 豊栄ビル201
- 営業時間
-
9:00～17:00
【訪問看護】日祝・12/29～1/3休み ※緊急時は24時間365日対応体制
【居宅介護支援事業所】土日祝・12/29～1/3休み
- ホームページ
- http://hp.kaipoke.biz/x13/
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