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佐々木智充プロ

佐々木智充

理学療法士

佐々木智充プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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佐々木智充

理学療法士

合同会社立夏

佐々木智充プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

理学療法士や作業療法士も在籍する訪問看護ステーション

看護師、理学療法士、作業療法士が在籍。実際に生活する空間で行うリハビリだけではなく家族へのケアで、住み慣れた場所で長く生活できるようサポート。居宅介護支援事業所も併設し、ケアプランの作成から対応。

マイベストプロ・インタビュー

ケアプラン作成から訪問看護・リハビリまで、ワンストップで住み慣れたわが家での生活をサポート

訪問看護・リハビリで在宅療養をサポートする専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

理学療法士
介護支援専門員

事業者情報

氏名
佐々木智充（ささきともちか）
職種
理学療法士
理学療法士
会社名
合同会社立夏
事業内容
訪問看護
訪問リハビリ
居宅介護支援
住所
〒125-0042
東京都葛飾区金町5-14-4　豊栄ビル201
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
【訪問看護】日祝・12/29～1/3休み ※緊急時は24時間365日対応体制
【居宅介護支援事業所】土日祝・12/29～1/3休み
ホームページ
http://hp.kaipoke.biz/x13/

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