理学療法士や作業療法士も在籍する訪問看護ステーション

看護師、理学療法士、作業療法士が在籍。実際に生活する空間で行うリハビリだけではなく家族へのケアで、住み慣れた場所で長く生活できるようサポート。居宅介護支援事業所も併設し、ケアプランの作成から対応。