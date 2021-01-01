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島村公二

ボイストレーナー・プロデューサー
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島村公二

ボイストレーナー・プロデューサー

Cyber Monkey ヴォイストレーニングクラブ

「売れる声はつくれる！」実践に即した論理的フレームワーク

感覚に頼らず、発声の仕組みを論理的に整理したフレームワークで指導。歌唱だけでなく、営業職や管理職、サービス業など幅広いビジネスシーンで、伝わる声とコミュニケーション力の向上を支援します。

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「声が人生を変える！」人に伝わる声を磨き、ビジネス力・コミュニケーション力を高める

声を戦略的ツールに変えるビジネスボイストレーナー

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
島村公二（しまむらこうじ）
職種
ボイストレーナー・プロデューサー
ボイストレーナー・プロデューサー
会社名
Cyber Monkey ヴォイストレーニングクラブ
事業内容
ビジネスボイストレーニング（パーソナル）
企業ボイトレ研修
ボイトレ講座
歌唱ボイストレーニング
声の学校（講師育成）
住所
〒136-0071
東京都江東区亀戸6-61-5　パセット亀戸2F3F
地図を見る
受付時間
9:00〜22:00
ホームページ
https://www.cybermonkey.biz/

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