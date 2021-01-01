「売れる声はつくれる！」実践に即した論理的フレームワーク
感覚に頼らず、発声の仕組みを論理的に整理したフレームワークで指導。歌唱だけでなく、営業職や管理職、サービス業など幅広いビジネスシーンで、伝わる声とコミュニケーション力の向上を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
「声が人生を変える！」人に伝わる声を磨き、ビジネス力・コミュニケーション力を高める
声を戦略的ツールに変えるビジネスボイストレーナー
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 島村公二（しまむらこうじ）
- 職種
-
ボイストレーナー・プロデューサー
ボイストレーナー・プロデューサー
- 会社名
- Cyber Monkey ヴォイストレーニングクラブ
- 事業内容
- ビジネスボイストレーニング（パーソナル）
企業ボイトレ研修
ボイトレ講座
歌唱ボイストレーニング
声の学校（講師育成）
- 住所
-
〒136-0071
東京都江東区亀戸6-61-5 パセット亀戸2F3F
- 受付時間
- 9:00〜22:00
- ホームページ
- https://www.cybermonkey.biz/
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