豊富な経験と専門知識を背景とする知的財産関連業務の実務推進力
大手機器メーカー、スタートアップそして大学での知財・法務の実務実績と、電子系エンジニアの技術知識を生かして、知財戦略の立案から、出願権利化・活用までの実務全般をお客さま企業と一緒に伴走支援します。
マイベストプロ・インタビュー
知的財産と事業をつなぎ、顧客企業の持続的発展を支援
知的財産をビジネスの武器にする知的財産プロデューサー
マイベストプロ東京による取材記事
資格
知的財産アナリスト（特許）
二級知的財産管理技能士（管理業務）
ビジネス実務法務検定試験2級（ビジネス法務エキスパート）
事業者情報
- 氏名
- 長谷川欣也（はせがわきんや）
- 職種
-
知的財産プロデューサー
知的財産プロデューサー
- 会社名
- IP-Sta-tice
- 事業内容
- 経営戦略・ビジネスモデルを起点とした知的財産（特許・意匠・商標・著作権・ノウハウ・営業秘密）の戦略策定
事業の競争優位性を確保するための調査と出願権利化
事業リスクを最小限にする調査と契約法務
に係るアドバイスと実務の遂行
- 住所
-
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本1-17-85-504
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://ipstatice.f-hp.jp/
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