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井上久プロ

井上久

社会保険労務士・行政書士
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井上久

社会保険労務士・行政書士

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

損保会社での経験をもとに実践的なクレーム対策をアドバイス

損保会社で3000件超の苦情に対応した経験から、中小企業のクレーマー・ヘビークレーマー対策をサポート。セミナーで実践に基づくノウハウを伝え、社員を守る体制づくりをアドバイス。交通事故の相談も得意です。

マイベストプロ・インタビュー

損保会社での苦情対応経験をもとに、カスハラから社員を守る体制づくりをサポート

カスハラ対策と交通事故対応に強い社会保険労務士・行政書士

マイベストプロ東京による取材記事

資格

特定社会保険労務士、社会保険労務士
特定行政書士、行政書士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
貸金業務取扱主任者
ビジネス会計検定3級
簿記検定2級・3級
相続アドバイザー3級
年金アドバイザー3級

事業者情報

氏名
井上久（いのうえひさし）
職種
社会保険労務士・行政書士
社会保険労務士・行政書士
会社名
井上久社会保険労務士・行政書士事務所
事業内容
・クレーマー・ヘビークレーマー対策に関する相談
・交通事故に関する相談
・社会保険労務士・行政書士業務全般
住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
http://www.inokyuu1125.jp/

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カスハラ対策と交通事故対応に強い社会保険労務士・行政書士

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