損保会社での経験をもとに実践的なクレーム対策をアドバイス
損保会社で3000件超の苦情に対応した経験から、中小企業のクレーマー・ヘビークレーマー対策をサポート。セミナーで実践に基づくノウハウを伝え、社員を守る体制づくりをアドバイス。交通事故の相談も得意です。
マイベストプロ・インタビュー
損保会社での苦情対応経験をもとに、カスハラから社員を守る体制づくりをサポート
カスハラ対策と交通事故対応に強い社会保険労務士・行政書士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
特定社会保険労務士、社会保険労務士
特定行政書士、行政書士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
貸金業務取扱主任者
ビジネス会計検定3級
簿記検定2級・3級
相続アドバイザー3級
年金アドバイザー3級
事業者情報
- 氏名
- 井上久（いのうえひさし）
- 職種
-
社会保険労務士・行政書士
社会保険労務士・行政書士
- 会社名
- 井上久社会保険労務士・行政書士事務所
- 事業内容
- ・クレーマー・ヘビークレーマー対策に関する相談
・交通事故に関する相談
・社会保険労務士・行政書士業務全般
- 住所
-
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- http://www.inokyuu1125.jp/
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