独自の心理メソッドでビジネスを自己成長の場に変える人材育成
累計1万件以上の契約実績と、10回以上の転職、3社の独立起業で培った実践スキルをもとに、各種心理学やゲーミフィケーションを用いた独自のコーチングを展開。ビジネスを自己成長の場にする人材育成に注力
マイベストプロ・インタビュー
クリエイティブ＆ダイナミックな冒険ストーリーで、ビジネスを成長と感動の舞台に
ビジネスを成長と感動の舞台へ導くセールスディレクター
マイベストプロ東京による取材記事
資格
宅地建物取引士
AFP（2級ファイナンシャルプランニング技能士）
事業者情報
- 氏名
- 稲月仁一（いなづきひろかず）
- 職種
-
講師、コンサルタント
講師、コンサルタント
- 会社名
- 株式会社アナザーレジェンド
- 事業内容
- ゲーミフィケーションを用いたビジネスコーチング
実践感情学、行動心理学を用いた新入社員・リーダー研修
無敵メンタル構築講座
戦略的NOPLAN実践講座
公式LINE構築プラン
集客ができるHP、LP作成
電子書籍出版コンサル
新聞正規販売代理店
日本瓦斯（プロパン）
ChatGPT講師
新電力
通信回線
プレミアムウォーター
- 住所
-
〒178-0063
東京都練馬区東大泉5-40-27 第2そろの木ビル302
- 営業時間
- 11:00～19:00
- ホームページ
- https://another-legend.com/
プロのインタビューを読む
ビジネスを成長と感動の舞台へ導くセールスディレクター