稲月仁一プロ

稲月仁一

講師、コンサルタント
インタビュー
朝日新聞
稲月仁一プロ
稲月仁一

講師、コンサルタント

株式会社アナザーレジェンド

独自の心理メソッドでビジネスを自己成長の場に変える人材育成

累計1万件以上の契約実績と、10回以上の転職、3社の独立起業で培った実践スキルをもとに、各種心理学やゲーミフィケーションを用いた独自のコーチングを展開。ビジネスを自己成長の場にする人材育成に注力

クリエイティブ＆ダイナミックな冒険ストーリーで、ビジネスを成長と感動の舞台に

ビジネスを成長と感動の舞台へ導くセールスディレクター

資格

宅地建物取引士
AFP（2級ファイナンシャルプランニング技能士）

事業者情報

氏名
稲月仁一（いなづきひろかず）
職種
講師、コンサルタント
会社名
株式会社アナザーレジェンド
事業内容
ゲーミフィケーションを用いたビジネスコーチング
実践感情学、行動心理学を用いた新入社員・リーダー研修
無敵メンタル構築講座
戦略的NOPLAN実践講座
公式LINE構築プラン
集客ができるHP、LP作成
電子書籍出版コンサル
新聞正規販売代理店
日本瓦斯（プロパン）
ChatGPT講師
新電力
通信回線
プレミアムウォーター
住所
〒178-0063
東京都練馬区東大泉5-40-27　第2そろの木ビル302
地図を見る
営業時間
11:00～19:00
ホームページ
https://another-legend.com/

ビジネスを成長と感動の舞台へ導くセールスディレクター

