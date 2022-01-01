ピアノ講師、リトミック講師 ／ 渡辺光里プロの一番の強み

オリジナルの性格別の心理法則を活用し、子どもの力を伸ばす

独自で考案した6つの性格判断と対処法をベースに、子ども一人一人に合わせてピアノとリトミックを指導。音楽を通して子どもに寄り添い心までケア。心理学の知識を生かし、保護者の子育てや家庭の悩みにも対応。