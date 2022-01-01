性格別の心理法則で子どもを導くピアノ＆リトミックの講師
ひかりピアノ
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プロフィール
ピアノ講師、リトミック講師 ／ 渡辺光里プロの一番の強み
オリジナルの性格別の心理法則を活用し、子どもの力を伸ばす
独自で考案した6つの性格判断と対処法をベースに、子ども一人一人に合わせてピアノとリトミックを指導。音楽を通して子どもに寄り添い心までケア。心理学の知識を生かし、保護者の子育てや家庭の悩みにも対応。
DATA
- 氏名
- 渡辺光里（わたなべひかり）
- 教室名
- ひかりピアノ
- 事業内容
-
ピアノレッスン
(出張ピアノレッスン、スタジオピアノレッスン)
リトミックレッスン
認定講師レッスン
- 職種
-
ピアノ講師
リトミック講師
- 住所
-
〒152-0002
東京都 目黒区目黒本町 4-3-14 目黒ミチノサキスタジオ
※出張ピアノレッスン訪問可能エリアとリトミックの別会場は、「レッスン会場」を参照ください
- 営業時間
- 9:00～21:00レッスンは応相談）
- 定休日
- 無休
- レッスン会場
-
ピアノ
◆出張レッスン
目黒区・港区・渋谷区・世田谷区のご自宅へ訪問
◆スタジオレッスン
目黒ミチノサキスタジオ（東京都目黒区目黒本町 4-3-14）
※詳細・地図：https://hikaripiano.amebaownd.com/pages/4878398/page_201707070041
リトミック
◆目黒ミチノサキ教室（東京都目黒区目黒本町 4-3-14）
◆中目黒教室（東京都黒区上目黒2-12-11 TODAビル3階）
◆目黒パーシモン教室（東京都目黒区八雲1-1-1）
◆渋谷教室
※詳細・地図：https://hikaripiano.amebaownd.com/pages/4881117/static
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ひかりピアノ
担当渡辺光里（わたなべひかり）