税理士、公認会計士
長谷川裕昭

税理士、公認会計士

税理士法人長谷川共同会計事務所

公認会計士×税理士の視点で財務と経営を最適化

資金繰りや経費構造の見直し、事業承継、非営利法人支援まで幅広く対応。公認会計士と税理士の専門性を生かし、企業とともに未来をつくるパートナーとして、健全な成長と継続的な黒字経営を支援します。

企業の未来をともにつくるパートナー。公認会計士・税理士のトータルサポート

企業の継続的な黒字経営を支える会計・税務の専門家

資格

税理士、公認会計士

事業者情報

氏名
長谷川裕昭（はせがわひろあき）
職種
税理士、公認会計士
会社名
税理士法人長谷川共同会計事務所
事業内容
会計・税務コンサルティング（一般税務／相続対策／事業承継／会計支援／個人病院・医療法人経営サポート／非営利法人等経営サポート／連結財務諸表作成など）
住所
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3丁目37番地12号
地図を見る
受付時間
平日9:00～18:00
定休日
土・日・祝日
ホームページ
http://www.hasegawa-joint.com/
その他
中野事務所：　165-0032　東京都中野区鷺宮2丁目9番7号

