公認会計士×税理士の視点で財務と経営を最適化
資金繰りや経費構造の見直し、事業承継、非営利法人支援まで幅広く対応。公認会計士と税理士の専門性を生かし、企業とともに未来をつくるパートナーとして、健全な成長と継続的な黒字経営を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
企業の未来をともにつくるパートナー。公認会計士・税理士のトータルサポート
企業の継続的な黒字経営を支える会計・税務の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
税理士、公認会計士
事業者情報
- 氏名
- 長谷川裕昭（はせがわひろあき）
- 職種
-
- 会社名
- 税理士法人長谷川共同会計事務所
- 事業内容
- 会計・税務コンサルティング（一般税務／相続対策／事業承継／会計支援／個人病院・医療法人経営サポート／非営利法人等経営サポート／連結財務諸表作成など）
- 住所
-
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3丁目37番地12号
- 受付時間
- 平日9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- http://www.hasegawa-joint.com/
- その他
- 中野事務所： 165-0032 東京都中野区鷺宮2丁目9番7号
