地域密着で離婚・交通事故・不動産・相続など実績多数
地域の方が最初に相談できる身近な法律事務所として、離婚や交通事故、不動産、相続など幅広い案件に対応。特に不動産分野で豊富な知見を有し、丁寧に向き合いながら、相談者にとってよりよい解決へと導きます。
マイベストプロ・インタビュー
地域で困ったときの最初の相談相手として、「安心」をかたちに
地域で身近な相談相手として寄り添う弁護士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
弁護士（第一東京弁護士会所属）
事業者情報
- 氏名
- 小林嵩（こばやししゅう）
- 職種
-
弁護士
弁護士
- 会社名
- 弁護士法人はれやか法律事務所
- 事業内容
- ◇個人向け
不動産（売買・賃貸借・立ち退き・再開発・共有物分割・建築紛争ほか）
離婚（慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流）
不貞・不倫問題
相続（遺言・遺言執行・遺産調査・遺産分割・遺留分侵害額請求）
交通事故／破産・再生／債務整理／医療過誤／詐欺・消費者被害／刑事弁護／成年後見／労働 ほか
◇法人向け
不動産（売買・賃貸借・立ち退き・再開発・共有物分割・建築紛争ほか）
労働／債権回収／フランチャイズ
不動産登記・商業登記／倒産
ビジネス法務／コーポレートガバナンス
支配権紛争／組織変更／危機管理／M＆A／ベンチャー法務
知的財産権／顧問 ほか
- 住所
-
〒140-0014
東京都品川区大井一丁目11番1号 大井西銀座ビルD棟3階
- 営業時間
- 9:00～21:00
- ホームページ
- https://hareyaka-law.com/
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