◇個人向け

不動産（売買・賃貸借・立ち退き・再開発・共有物分割・建築紛争ほか）

離婚（慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流）

不貞・不倫問題

相続（遺言・遺言執行・遺産調査・遺産分割・遺留分侵害額請求）

交通事故／破産・再生／債務整理／医療過誤／詐欺・消費者被害／刑事弁護／成年後見／労働 ほか

◇法人向け

不動産（売買・賃貸借・立ち退き・再開発・共有物分割・建築紛争ほか）

労働／債権回収／フランチャイズ

不動産登記・商業登記／倒産

ビジネス法務／コーポレートガバナンス

支配権紛争／組織変更／危機管理／M＆A／ベンチャー法務

知的財産権／顧問 ほか