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観葉植物レンタル・販売
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守谷勉

観葉植物レンタル・販売

グリーン・ポケット杉並東店

オフィスや店舗に適した観葉植物を提案し、維持管理まで一貫対応

法人向けの観葉植物のレンタルサービスを展開。設置環境や用途を踏まえて選定し、空間全体をコーディネート。定期訪問による水やりや管理、交換対応まで一貫して行い、手間をかけずに快適な環境づくりを支援します。

マイベストプロ・インタビュー

“環境と健康を提案”清らかな空気感を醸す「小さな森」で、快適で心が癒やされる空間をプロデュース

観葉植物のレンタルと維持管理で空間を豊かに彩る専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
守谷勉（もりやつとむ）
職種
観葉植物レンタル・販売
観葉植物レンタル・販売
会社名
グリーン・ポケット杉並東店
事業内容
法人向け観葉植物レンタル・販売事業
住所
〒166-0012
東京都杉並区和田2-39-10　メゾン田中1F
地図を見る
営業時間
9:00-17:00
ホームページ
https://green-pocket-suginamihigashi.com/
撮影協力
CO-WORKING&JAZZCLUB EXPRESSION　
https://expression-jimbocho.jp/

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