オフィスや店舗に適した観葉植物を提案し、維持管理まで一貫対応

法人向けの観葉植物のレンタルサービスを展開。設置環境や用途を踏まえて選定し、空間全体をコーディネート。定期訪問による水やりや管理、交換対応まで一貫して行い、手間をかけずに快適な環境づくりを支援します。