オフィスや店舗に適した観葉植物を提案し、維持管理まで一貫対応
法人向けの観葉植物のレンタルサービスを展開。設置環境や用途を踏まえて選定し、空間全体をコーディネート。定期訪問による水やりや管理、交換対応まで一貫して行い、手間をかけずに快適な環境づくりを支援します。
マイベストプロ・インタビュー
“環境と健康を提案”清らかな空気感を醸す「小さな森」で、快適で心が癒やされる空間をプロデュース
観葉植物のレンタルと維持管理で空間を豊かに彩る専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 守谷勉（もりやつとむ）
- 職種
-
観葉植物レンタル・販売
観葉植物レンタル・販売
- 会社名
- グリーン・ポケット杉並東店
- 事業内容
- 法人向け観葉植物レンタル・販売事業
- 住所
-
〒166-0012
東京都杉並区和田2-39-10 メゾン田中1F
- 営業時間
- 9:00-17:00
- ホームページ
- https://green-pocket-suginamihigashi.com/
- 撮影協力
- CO-WORKING&JAZZCLUB EXPRESSION
https://expression-jimbocho.jp/
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