地域や暮らしを支える幅広いサービスで多様なニーズに対応
人手不足の解消に向けた人材サービス、快適な暮らしを提案する家電修理・販売、リフォーム、ハウスクリーニング、住設機器の取り換えなど、多岐にわたるサービスで、地域や暮らしの困り事をサポートします。
暮らしを共に築くパートナーとして多様なニーズに応え、多岐にわたるサービスを提供
家電修理・販売や人材サービスで快適な暮らしを支える専門家
資格
古物商許可
登録電気工事業者
事業者情報
- 氏名
- 高澤政義（たかざわせいぎ）
- 職種
-
家電修理・販売、人材サービス
・人材サービス
・家電修理
・リフォーム
・内外装工事
- 会社名
- G-A.C.E株式会社
- 事業内容
- ・イベント事業
・一般家電修理・販売
・リフォーム
・ハウスクリーニング
・住設機器の取り替え
- 住所
-
〒130-0011
東京都墨田区石原314-7 1005
- 営業時間
- 8:00～17:00
- ホームページ
- https://g-ace-ltd.co.jp/
