地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

高澤政義プロ

高澤政義

家電修理・販売、人材サービス
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
高澤政義プロ
専門家

Mybestpro Members

高澤政義

家電修理・販売、人材サービス

G-A.C.E株式会社

地域や暮らしを支える幅広いサービスで多様なニーズに対応

人手不足の解消に向けた人材サービス、快適な暮らしを提案する家電修理・販売、リフォーム、ハウスクリーニング、住設機器の取り換えなど、多岐にわたるサービスで、地域や暮らしの困り事をサポートします。

マイベストプロ・インタビュー

暮らしを共に築くパートナーとして多様なニーズに応え、多岐にわたるサービスを提供

家電修理・販売や人材サービスで快適な暮らしを支える専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

古物商許可
登録電気工事業者

事業者情報

氏名
高澤政義（たかざわせいぎ）
職種
家電修理・販売、人材サービス
・人材サービス
・家電修理
・リフォーム
・内外装工事
会社名
G-A.C.E株式会社
事業内容
・イベント事業
・一般家電修理・販売
・リフォーム
・ハウスクリーニング
・住設機器の取り替え
住所
〒130-0011
東京都墨田区石原314-7 1005
地図を見る
営業時間
8:00～17:00
ホームページ
https://g-ace-ltd.co.jp/

プロのインタビューを読む

家電修理・販売や人材サービスで快適な暮らしを支える専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京のビジネスその他
  5. 高澤政義

高澤政義プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼