大泉稔プロ

大泉稔

外国人雇用に関する執筆・情報発信
大泉稔

外国人雇用に関する執筆・情報発信

株式会社fp ANSWER

特定技能を中心に外国人雇用について言語化する

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

特定技能制度を「現場で使える知識」に。執筆で企業と外国人をつなぐ情報発信

特定技能を中心した外国人雇用の制度と実務を伝える執筆者

資格

CFP
外国人雇用管理士
外国人雇用管理主任者
第一種衛生管理者
1級FP技能士

事業者情報

氏名
大泉稔（おおいずみみのる）
職種
外国人雇用に関する執筆・情報発信
外国人雇用に関する執筆・情報発信
会社名
株式会社fp ANSWER
事業内容
外国人雇用に関する情報などを執筆
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-12-13　2F
営業時間
お問い合わせください
