特定技能を中心に外国人雇用について言語化する
専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。
マイベストプロ・インタビュー
特定技能制度を「現場で使える知識」に。執筆で企業と外国人をつなぐ情報発信
特定技能を中心した外国人雇用の制度と実務を伝える執筆者
マイベストプロ東京による取材記事
資格
CFP
外国人雇用管理士
外国人雇用管理主任者
第一種衛生管理者
1級FP技能士
事業者情報
- 氏名
- 大泉稔（おおいずみみのる）
- 職種
-
外国人雇用に関する執筆・情報発信
- 会社名
- 株式会社fp ANSWER
- 事業内容
- 外国人雇用に関する情報などを執筆
- 住所
-
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-12-13 2F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://fp-answer.com/
