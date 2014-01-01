商品やサービスの魅力を伝えるインスタグラムコンサルタント
田靡真梨奈（たなびきまりな） ／ インスタグラムコンサルタント
株式会社エクシードコンサルティング
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- 03-6555-4439
プロフィール
インスタグラムコンサルタント ／ 田靡真梨奈プロの一番の強み
当事者目線のインスタ発信で認知度アップと売上アップを実現
企業や個人事業主のSNSマーケティングを当事者目線でサポート。低コストでスピーディなインスタグラム投稿で、商品・サービスの認知度と利益アップを図り、企業価値創造に貢献します。
経歴
2012 年 6 月 株式会社ジェイエア 客室乗務部 入社
2014 年 11月 株式会社ジェイエア 客室乗務部 退職
2014 年 11月 株式会社エバー航空 客室乗務部 入社
コロナ禍で休職を経て2023 年 退職
2022 年 1 月 2021年設立の株式会社エクシードコンサルティングに入社
SNS 担当コンサルとして従事
2022 年 6 月 女性 9 割の起業塾にてインスタグラム運用講座を受講後、
同起業塾の認定講師として活動
DATA
- 氏名
- 田靡真梨奈（たなびきまりな）
- 会社名
- 株式会社エクシードコンサルティング
- 事業内容
-
インスタグラム運用代行業務
インスタグラムコンサルティング業務
- 職種
- インスタグラムコンサルタント
- 住所
-
〒104-0061
東京都 中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階
- 電話
-
03-6555-4439
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://exconsulting.co.jp/
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