プロフィール

経歴

2012 年 6 月 株式会社ジェイエア 客室乗務部 入社

2014 年 11月 株式会社ジェイエア 客室乗務部 退職

2014 年 11月 株式会社エバー航空 客室乗務部 入社

コロナ禍で休職を経て2023 年 退職

2022 年 1 月 2021年設立の株式会社エクシードコンサルティングに入社

SNS 担当コンサルとして従事

2022 年 6 月 女性 9 割の起業塾にてインスタグラム運用講座を受講後、

同起業塾の認定講師として活動

