不用品回収、遺品・生前整理からハウスクリーニングまで一括対応
地域の“困った”に迅速対応する街の専門家。地域の交通事情にも精通しており、即日の依頼にも対応可能。不用品回収や遺品整理・生前整理、ハウスクリーニングまで、ワンストップで幅広く対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
一人一人の事情や心情に配慮して負担を和らげ、地域にとって欠かせない存在をめざして
地域の人々の“困った”に迅速に対応する街の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
遺品整理士
古物商許可証
一般社団法人日本老活支援協会指定教育団体総合カウセリング振興会 心理カウンセラー
一般社団法人日本老活支援協会指定教育団体総合カウセリング振興会 ポジティブ心理学講師
事業者情報
- 氏名
- 深井将来（ふかいまさき）
- 職種
-
遺品整理士
遺品整理士
- 会社名
- 塩むすび
- 事業内容
- 不用品回収
ハウスクリーニング
遺品整理・生前整理
家具の組み立て など
- 住所
-
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北1-38-10
- 営業時間
- 9:00～19:00 ※時間外も対応可能
- ホームページ
- https://enmusubi888.com/
プロのインタビューを読む
地域の人々の“困った”に迅速に対応する街の専門家