大学授業のつまずきを徹底分析し、単位取得まで伴走
大学生の学習支援に10年以上取り組み、200校以上の学生を指導。「3カ月で授業に追いつく」を掲げ、理数系や統計学など難関科目にも対応。つまずきを徹底分析した個別指導で、一人で学べる自走状態へ導きます。
マイベストプロ・インタビュー
「3カ月で授業に追いつく」をコンセプトに、大学生に向けた個別指導塾を展開
単位取得支援に特化した大学教育の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 渡邊峻（わたなべしゅん）
- 職種
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大学生向け学習支援サービス
大学生向け学習支援サービス
- 会社名
- 猫の手ゼミナール／株式会社日本学術総合研究所
- 事業内容
- 大学生向け：単位取得を目的とした個別学習支援サービス（対面／オンライン）
大学向け：学習支援コンサルティングサービス
書籍執筆（『公務員試験で出る SPI・SCOA 早わかり問題集』／実務教育出版社）
- 住所
-
〒103-0027
東京都中央区
- 受付時間
-
9:00～18:00（電話受付）
※メールは24時間対応
- ホームページ
- https://nekonotezemi.com/
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