大学授業のつまずきを徹底分析し、単位取得まで伴走

大学生の学習支援に10年以上取り組み、200校以上の学生を指導。「3カ月で授業に追いつく」を掲げ、理数系や統計学など難関科目にも対応。つまずきを徹底分析した個別指導で、一人で学べる自走状態へ導きます。