飼い主が愛犬の一番の理解者になるためのプライベートレッスン
動物福祉先進国デンマークのヴィベケ理論から学んだトレーニングを提供。飼い主が愛犬の一番の理解者、導き手になれるよう、また困った行動は根本原因を探り予防的な関わり方を、理論と実践の両面から支援します。
マイベストプロ・インタビュー
愛犬のベストトレーナーは飼い主。しつけではなく、尊重から始まるトレーニング
愛犬と飼い主の信頼構築から悩みを解決に導くドッグトレーナー
マイベストプロ東京による取材記事
資格
第一種動物取扱業登録
CPDT-KA認定プロフェッショナルドッグトレーナー
Vibeke Reese Academy RPTM（Reese Preventive Training Method）認定トレーナー
カレン・プライアーパピートレーニングコース修了
Fear Free フィアフリーアニマルトレーナープログラム修了
事業者情報
- 氏名
- 吉永優子（よしながゆうこ）
- 職種
-
ドッグトレーナー
ドッグトレーナー
- 会社名
- ワイズ コンパニオンドッグ トレーニング
- 事業内容
- ドッグトレーニング
- 住所
-
〒158-0081
東京都世田谷区深沢
- 受付時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.cdogwise.com/
プロのインタビューを読む
愛犬と飼い主の信頼構築から悩みを解決に導くドッグトレーナー