飼い主が愛犬の一番の理解者になるためのプライベートレッスン

動物福祉先進国デンマークのヴィベケ理論から学んだトレーニングを提供。飼い主が愛犬の一番の理解者、導き手になれるよう、また困った行動は根本原因を探り予防的な関わり方を、理論と実践の両面から支援します。