吉永優子プロ

吉永優子

ドッグトレーナー
インタビュー
吉永優子プロ
吉永優子

ドッグトレーナー

ワイズ　コンパニオンドッグ　トレーニング

飼い主が愛犬の一番の理解者になるためのプライベートレッスン

動物福祉先進国デンマークのヴィベケ理論から学んだトレーニングを提供。飼い主が愛犬の一番の理解者、導き手になれるよう、また困った行動は根本原因を探り予防的な関わり方を、理論と実践の両面から支援します。

愛犬のベストトレーナーは飼い主。しつけではなく、尊重から始まるトレーニング

愛犬と飼い主の信頼構築から悩みを解決に導くドッグトレーナー

資格

第一種動物取扱業登録
CPDT-KA認定プロフェッショナルドッグトレーナー
Vibeke Reese Academy RPTM（Reese Preventive Training Method）認定トレーナー
カレン・プライアーパピートレーニングコース修了
Fear Free　フィアフリーアニマルトレーナープログラム修了

事業者情報

氏名
吉永優子（よしながゆうこ）
職種
ドッグトレーナー
ドッグトレーナー
会社名
ワイズ　コンパニオンドッグ　トレーニング
事業内容
ドッグトレーニング
住所
〒158-0081
東京都世田谷区深沢
受付時間
9:00～17:00
ホームページ
https://www.cdogwise.com/

愛犬と飼い主の信頼構築から悩みを解決に導くドッグトレーナー

