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花澤宏幸プロ

花澤宏幸

映像戦略ディレクター
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花澤宏幸プロ
専門家

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花澤宏幸

映像戦略ディレクター

株式会社ブライトビューメディア

20年の法人営業経験を生かした映像活用の企画設計力

20年の法人営業で培った課題整理力を生かし、映像制作を企画段階から支援。「誰に何をどう伝えるか」を整理し、採用や広報の目的に沿った映像活用を提案します。

マイベストプロ・インタビュー

IT大手の法人営業から映像クリエーターへ。課題解決の経験を作品づくりに生かす

採用やブランディングの課題に向き合う映像の専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
花澤宏幸（はなざわひろゆき）
職種
映像戦略ディレクター
映像戦略ディレクター
会社名
株式会社ブライトビューメディア
事業内容
デジタルコンテンツ（テキスト、音声、静止画、動画）の制作および配信
デジタルメディアの利用などに関するコンサルティング業務
撮影機材のレンタル事業
求人サイト掲載枠の販売代理店業務
フリーランスクリエーターの実践伴走型コーチング
住所
〒144-0051
東京都大田区西蒲田32-11　Room-G
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://www.brightviewmedia.jp/

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