20年の法人営業経験を生かした映像活用の企画設計力
20年の法人営業で培った課題整理力を生かし、映像制作を企画段階から支援。「誰に何をどう伝えるか」を整理し、採用や広報の目的に沿った映像活用を提案します。
マイベストプロ・インタビュー
IT大手の法人営業から映像クリエーターへ。課題解決の経験を作品づくりに生かす
採用やブランディングの課題に向き合う映像の専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 花澤宏幸（はなざわひろゆき）
- 職種
-
映像戦略ディレクター
映像戦略ディレクター
- 会社名
- 株式会社ブライトビューメディア
- 事業内容
- デジタルコンテンツ（テキスト、音声、静止画、動画）の制作および配信
デジタルメディアの利用などに関するコンサルティング業務
撮影機材のレンタル事業
求人サイト掲載枠の販売代理店業務
フリーランスクリエーターの実践伴走型コーチング
- 住所
-
〒144-0051
東京都大田区西蒲田32-11 Room-G
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.brightviewmedia.jp/
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