豊富な経験に基づく「防災の本質」を伝えるコンサルタント
「防災の本質」をふまえ、話題の在宅避難やペット防災までの防災セミナーを提供。福祉施設のBCP支援や自治体の大規模訓練などの実績も豊富で、区役所での防災業務や被災地ボランティアなど多岐にわたる経験を持つ
マイベストプロ・インタビュー
元自治体職員の防災コンサルタントが伝える「防災の本質」
マイベストプロ東京による取材記事
資格
福祉住環境コーディネーター1級
行政書士
事業者情報
- 氏名
- 髙橋洋（たかはしひろし）
- 職種
防災コンサルタント
- 会社名
- 行政書士高橋洋事務所
- 事業内容
- ・防災セミナーの企画運営（防災全般、自主防災活動、地区防災計画、在宅避難、籠城作戦、マンション防災、ペットの防災など）
・企業や組織のBCP（事業継続）作成や改善、図上訓練・実動訓練指導、避難所・福祉避難所運営改善 など
- 住所
〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-9-25
- 営業時間
- 相談はメールで随時受け付けています
- ホームページ
- http://bousai-takahashi.jp/
プロのインタビューを読む
豊富な経験に基づく「防災の本質」を伝えるコンサルタント