朝日奈花

カウンセラー

一般社団法人 SelfLove Academy

女性の恋愛の悩みを認知行動療法で根本的解決につなげます

心理療法「認知行動療法」を用いて悩みやすい思考癖を修正、潜在意識を書き換え、自分を愛せるよう導きます。自己理解を深める性格診断エゴグラムを実施し、対人関係の課題解決、コミュニケーション力を養成します。

「恋愛がうまくいかない」と悩む人に寄り添い、自分らしく幸せになれるようサポート

資格

一般社団法人Cocoloラーニングアカデミー認知行動傾聴士
一般社団法人CocoloラーニングアカデミーHSP心理コーチ
一般社団法人Cocoloラーニングアカデミー認知マインドフルネス心理士

事業者情報

氏名
朝日奈花（あさひなはな）
職種
カウンセラー
会社名
一般社団法人 SelfLove Academy
事業内容
1．「未来の花嫁プロジェクト」（婚活プログラム）
2．「シンデレラプロジェクト」（復縁プログラム）
3．「自分革命プロジェクト」（恋愛プログラム）
4．個別カウンセリング
恋愛成就潜在意識書き換えカウンセリング120日間
5．認定講師「Florist」養成講座
住所
〒107-0062
東京都港区南青山2-2-15　5F
地図を見る
営業時間
10:00～19:00
ホームページ
https://asahinahana.com/

