女性の恋愛の悩みを認知行動療法で根本的解決につなげます
心理療法「認知行動療法」を用いて悩みやすい思考癖を修正、潜在意識を書き換え、自分を愛せるよう導きます。自己理解を深める性格診断エゴグラムを実施し、対人関係の課題解決、コミュニケーション力を養成します。
マイベストプロ・インタビュー
「恋愛がうまくいかない」と悩む人に寄り添い、自分らしく幸せになれるようサポート
恋愛の悩みを認知行動療法で本質から解決に導くカウンセラー
マイベストプロ東京による取材記事
資格
一般社団法人Cocoloラーニングアカデミー認知行動傾聴士
一般社団法人CocoloラーニングアカデミーHSP心理コーチ
一般社団法人Cocoloラーニングアカデミー認知マインドフルネス心理士
事業者情報
- 氏名
- 朝日奈花（あさひなはな）
- 職種
-
カウンセラー
カウンセラー
- 会社名
- 一般社団法人 SelfLove Academy
- 事業内容
- 1．「未来の花嫁プロジェクト」（婚活プログラム）
2．「シンデレラプロジェクト」（復縁プログラム）
3．「自分革命プロジェクト」（恋愛プログラム）
4．個別カウンセリング
恋愛成就潜在意識書き換えカウンセリング120日間
5．認定講師「Florist」養成講座
- 住所
-
〒107-0062
東京都港区南青山2-2-15 5F
- 営業時間
- 10:00～19:00
- ホームページ
- https://asahinahana.com/
プロのインタビューを読む
恋愛の悩みを認知行動療法で本質から解決に導くカウンセラー