「ゼロベース思考」で新たな解決策を模索し、経営課題に向き合う
会計・税務業務をベースに経営コンサルティングを展開。システムエンジニアの経験を生かし、業務のシステム化ではプロジェクトマネジメントも。課題を読み解き、問題を整理分析、実情に合った解決策を探ります。
マイベストプロ・インタビュー
クライアントの考えを読み解く力、 問題を整理する力で、経営課題を解決に導く
実情に合った対策を探り、経営課題を解決に導く専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
公認会計士、税理士
事業者情報
- 氏名
- 末吉孝章（すえよしたかあき）
- 職種
-
公認会計士、税理士
公認会計士、税理士
- 会社名
- 大野公認会計士・税理士事務所
- 事業内容
- 会計・税務業務／経営コンサルティング（総合経営コンサル、DX化、経理・労務アウトソーシング）
- 住所
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〒169-0074
東京都新宿区北新宿1-4-1
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.arma-as.co.jp/
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