「伝わらなさ」を解消する、やさしい日本語を提供
日本語教育を単なる語学教育ではなく、 社会をつなぐインフラとして捉え、「伝わる」「理解し合える」ことを大切にし、「現場で使える」「対話につながる」学びを提供します。
マイベストプロ・インタビュー
「伝わりやすい」日本語、「実際に使える」日本語で、外国人と日本人がともに活躍する組織・社会へ
実践的な手法でやさしい日本語研修や日本語授業を提供する専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 竹丸勇ニ（たけまるゆうじ）
- 職種
-
やさしい日本語スペシャリスト、グローバル共創デザイナー、日本語講師
やさしい日本語スペシャリスト
グローバル共創デザイナー
日本語講師
- 会社名
- 株式会社aileron（エルロン）
- 事業内容
- ・管理職、自治体など日本人向け：「やさしい日本語」導入・実践研修
・外国人就労者向け日本語教育「教えない日本語授業」
・教育機関向け外国人留学生のキャリア支援・日本語教育
- 住所
-
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内13F
- 営業時間
- 平日10:00 ～ 17:00
- ホームページ
- https://www.aileron-jl.website/
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