無意識に働きかける続けやすいダイエットで人生に前向きな変化を
脳科学や心理学を活用し、無理な制限をせずに維持する独自のダイエットメソッドを提供。パーソナルのコーチングにより「メンタルブロック」にもアプローチし、人生やビジネスにおけるステップアップもサポート。
マイベストプロ・インタビュー
体型はリーダーの信頼資産。心と体を整え、人生・ビジネスの成果につなげる心理学ダイエット
無意識や思考を整え、無理のないダイエットを指導する専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
LABプロファイル コンサルタント＆トレーナー
NLP上級プロコーチ
NLPマネークリニック トレーナー
保母
幼稚園教諭第二種免許
事業者情報
- 氏名
- 川瀬由理（かわせゆり）
- 職種
メンタルコーチ
- 会社名
- Aile coaching salon
- 事業内容
- 脱リバウンドダイエット オンライン講座
成功マインド書き換えセッション
先生業のビジネスサポート
接遇事業
- 住所
-
〒108-0074
東京都港区高輪2-3-1-901
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://aile-coaching.com/
