無意識に働きかける続けやすいダイエットで人生に前向きな変化を

脳科学や心理学を活用し、無理な制限をせずに維持する独自のダイエットメソッドを提供。パーソナルのコーチングにより「メンタルブロック」にもアプローチし、人生やビジネスにおけるステップアップもサポート。

体型はリーダーの信頼資産。心と体を整え、人生・ビジネスの成果につなげる心理学ダイエット

無意識や思考を整え、無理のないダイエットを指導する専門家

資格

LABプロファイル コンサルタント＆トレーナー
NLP上級プロコーチ
NLPマネークリニック トレーナー
保母
幼稚園教諭第二種免許

事業者情報

氏名
川瀬由理（かわせゆり）
職種
メンタルコーチ
メンタルコーチ
会社名
Aile coaching salon
事業内容
脱リバウンドダイエット オンライン講座
成功マインド書き換えセッション
先生業のビジネスサポート
接遇事業
住所
〒108-0074
東京都港区高輪2-3-1-901
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://aile-coaching.com/

無意識や思考を整え、無理のないダイエットを指導する専門家

