IT業界での知見を持ち、ビジネスの可能性を引き出す視点とマインドフルネスを軸とする心理的アプローチの両面から、実践的な”心のトレーニング”を提供。働く人の心身を整え、企業と社会の自己実現を支援します
心と体を無理なく整える「次世代マインドフルネス」で、 笑顔あふれる明日に
資格
Heart of Sound: Mantra and Nada Yoga修了
Wisdomライフコーチング
事業者情報
- 氏名
- ガネーシャ尾上（がねーしゃおのうえ）
- 職種
マインドフルネスコーチ
- 会社名
- 合同会社セブンクローバーギルド
- 事業内容
- マインドフルネス研修事業
- 住所
〒173-0001
東京都板橋区本町
- 営業時間
10:00～17:00
※メールでのお問い合わせは24時間受け付け
- ホームページ
- https://www.7clo.jp/
