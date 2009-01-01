良い歯並びに育つよう口内・体の筋機能を整える小児矯正のプロ
医療法人 和田歯科医院
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プロフィール
歯科医師 ／ 和田麻記子プロの一番の強み
悪習癖の改善を軸に成長期の子どもの口腔周囲の筋機能を整える
歯並び・噛み合わせに影響する悪習癖を正し、成長期の子どものお口周りの筋機能を整える「マイオブレース・システム」を導入。予防医療を理念とし、先進設備とチーム医療で幅広い年代の口内や口元の悩みに応えます。
経歴
1978年 旧撫養街道沿いから大麻町に移転
2009年 隣地に移転新築
副院長に就任
DATA
- 氏名
- 和田麻記子（わだまきこ）
- 医院名
- 医療法人 和田歯科医院
- 診療科目
-
一般歯科
小児歯科
矯正歯科
口腔外科
審美歯科
- 職種
- 歯科医師
- 資格
- 歯科医師免許
- 住所
-
〒779-0302
徳島県 鳴門市大麻町大谷字久原75-1
- 電話
-
0120-28-0026
- 診療時間
-
月・火・水・金 9:00～12:45 14:00～18:00
土 8:45～12:30 13:30～17:30
- 休診日
- 木・日・祝
- 【料金】
-
マイオブレース（小児矯正） 440,000円〜484,000円
インビザライン・ライト 495,000円
インビザライン・フル 880,000円
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医療法人 和田歯科医院
担当和田麻記子（わだまきこ）