谷本雄輝プロ

谷本雄輝

歯科医師

マイベストプロ・
インタビュー
四国放送
谷本雄輝

歯科医師

医療法人谷本歯科医院

谷本雄輝プロは四国放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ徳島の登録専門家です

地域に寄り添い、伝統と専門性を生かす歯科医療

地域に根差して100年の歴史と信頼を築いてきた歯科医院を引き継ぎ、口腔外科の専門性を生かして、幅広い治療に対応。訪問診療や情報発信にも注力し、世代を問わず地域の健康を支えます

伝統と信頼を背景に、地域に求められる医療サービスの提供を目指す

伝統と信頼を礎に、地域の健康を支える歯科医療のプロ

資格

歯科医師

事業者情報

氏名
谷本雄輝（たにもとゆうき）
職種
歯科医師
歯科医師
医院名
医療法人谷本歯科医院
診療科目
虫歯治療
歯周病
インプラント
黒ずみ除去(消去)
審美治療
ホワイトニング
入れ歯治療
口腔外科・親知らず
歯科ボツリヌス診療
住所
〒779-3401
徳島県吉野川市山川町翁喜台169-11
地図を見る
診療時間
午前 9:00 – 12:30 　午後 14:30 – 18:30
休診日
日・祝日　第2・4木曜　第1・3・5木曜午後
ホームページ
http://www.tanimoto-shika.jp/
【自由診療の一例】
・オールセラミッククラウン
通院期間約3週間
通院回数5回
費用71,500(税込み)
・ホームホワイトニング費用
片顎13,200（税込み）
上下顎26,400（税込み）
通院回数1回
通院期間3～4週間
・インプラント治療基本埋入　154,000円(税込み)
インプラント(上部構造込) 110,000円 (税込み)

※個人差あり

伝統と信頼を礎に、地域の健康を支える歯科医療のプロ

