地域に寄り添い、伝統と専門性を生かす歯科医療
地域に根差して100年の歴史と信頼を築いてきた歯科医院を引き継ぎ、口腔外科の専門性を生かして、幅広い治療に対応。訪問診療や情報発信にも注力し、世代を問わず地域の健康を支えます
伝統と信頼を背景に、地域に求められる医療サービスの提供を目指す
伝統と信頼を礎に、地域の健康を支える歯科医療のプロ
資格
歯科医師
事業者情報
- 氏名
- 谷本雄輝（たにもとゆうき）
- 職種
-
歯科医師
- 医院名
- 医療法人谷本歯科医院
- 診療科目
- 虫歯治療
歯周病
インプラント
黒ずみ除去(消去)
審美治療
ホワイトニング
入れ歯治療
口腔外科・親知らず
歯科ボツリヌス診療
- 住所
-
〒779-3401
徳島県吉野川市山川町翁喜台169-11
- 診療時間
- 午前 9:00 – 12:30 午後 14:30 – 18:30
- 休診日
- 日・祝日 第2・4木曜 第1・3・5木曜午後
- ホームページ
- http://www.tanimoto-shika.jp/
- 【自由診療の一例】
- ・オールセラミッククラウン
通院期間約3週間
通院回数5回
費用71,500(税込み)
・ホームホワイトニング費用
片顎13,200（税込み）
上下顎26,400（税込み）
通院回数1回
通院期間3～4週間
・インプラント治療基本埋入 154,000円(税込み)
インプラント(上部構造込) 110,000円 (税込み)
※個人差あり
