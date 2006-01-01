人生を豊かにするカラーとNLPのプロ
株式会社ハッピーライフ
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- 088-633-6290
プロフィール
カラリスト ／ 髙田智子プロの一番の強み
カラリスト歴20年、幅広い色彩の悩みに対応
似合う色を見つけるパーソナルカラー診断、企業へのカラーコンサルティング、色の力で心を癒すカラーセラピーなど幅広く対応します。米国発祥の心理学NLP認定講座、コミュニケーション講座も承ります。
経歴
一般社団法人日本カラリスト協会 理事
カラリストスクール・ワム I.C.I 徳島校主宰
カラリストスクール・ワム I.C.I 本部講師
DATA
- 氏名
- 髙田智子（たかたともこ）
- 会社名
- 株式会社ハッピーライフ
- 事業内容
-
パーソナルカラー診断カラーコンサルティング
カラーセラピー
カラリスト養成講座、カラーセラピスト®資格認定講座
NLP認定講座、コミュニケーション講座 ほか
- 職種
- カラリスト、NLPトレーナー、コミュニケーショントレーナー
- 資格
-
一般社団法人日本カラリスト協会 認定講師/色彩診断士
一般社団法人日本色彩環境福祉協会 色彩福祉士/カラーセラピスト/認知症・色彩ケアスタッフ
公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 ブライダルコーディネーター
全米NLP協会/日本NLP協会認定NLPトレーナー
全米NLP＆コーチング研究所公認NLPプロフェッショナルコーチ
一般社団法人日本教育推進財団認定 コミュニケーショントレーナー
一般財団法人日本教育推進財団認定 目標達成トレーニング トレーニング・スペシャリスト
- 住所
- 徳島県 徳島市
- 電話
-
088-633-6290
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://happylife-inc.com/
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担当髙田智子（たかたともこ）