企画から会場、料理、衣装、装花手配までトータルでマネジメント
二人の「好き」や「こだわり」を詰め込んだ、世界に一つだけのウエディングを丁寧にプロデュース。海外ドラマのようなアウトドアウエディングを得意とし、準備の時間も一緒に楽しめるよう寄り添います。
マイベストプロ・インタビュー
オーダーメードのウエディングで思い描く世界観をかなえ、色あせない思い出を紡ぐお手伝いを
一組ごとの世界観をウエディングで表現するプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 井出香代子（いでかよこ）
- 職種
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ウエディングプランナー
ウエディングプランナー
- 会社名
- The Wedding Box
- 事業内容
- 二人の「好き」や「こだわり」を詰め込んだ、世界に一つだけのウエディングを丁寧にプロデュース。海外ドラマのようなアウトドアウエディングを得意とし、準備の時間も一緒に楽しめるよう寄り添います。
- 住所
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〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3289-44
- 営業時間
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- ホームページ
- https://www.the-weddingbox.com/
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