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The Wedding Box

井出香代子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

企画から会場、料理、衣装、装花手配までトータルでマネジメント

二人の「好き」や「こだわり」を詰め込んだ、世界に一つだけのウエディングを丁寧にプロデュース。海外ドラマのようなアウトドアウエディングを得意とし、準備の時間も一緒に楽しめるよう寄り添います。

マイベストプロ・インタビュー

オーダーメードのウエディングで思い描く世界観をかなえ、色あせない思い出を紡ぐお手伝いを

一組ごとの世界観をウエディングで表現するプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

事業者情報

氏名
井出香代子（いでかよこ）
職種
ウエディングプランナー
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会社名
The Wedding Box
事業内容
二人の「好き」や「こだわり」を詰め込んだ、世界に一つだけのウエディングを丁寧にプロデュース。海外ドラマのようなアウトドアウエディングを得意とし、準備の時間も一緒に楽しめるよう寄り添います。
住所
〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3289-44
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://www.the-weddingbox.com/

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