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しずおか経営サポート

橋本貢プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

構造と感情の両面から経営と組織を整える実践力

経済・経営・音楽など多分野の知見を生かし、企業の本質を言語化・可視化。社歌制作による理念浸透と、経営者向けAI支援を通じて意思決定を整理し、組織の一体感と文化形成につながる支援を行います。

マイベストプロ・インタビュー

企業の価値を「私たちの会社の物語」に紡ぎ直し、未来につなげる経営者支援

企業の価値を言語と旋律で可視化する経営者支援のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー

事業者情報

氏名
橋本貢（はしもとみつぐ）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
しずおか経営サポート
事業内容
経営コンサルティング
　顧問・個別相談・短期プロジェクト・セミナー
社歌集制作サービス
経営トップ専属AI参謀インストール90日
住所
〒425-0081
静岡県焼津市大栄町2-5-4
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
HP・SNSからの問い合わせは24時間受け付け
ホームページ
https://www.shiz-ks.com/

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