構造と感情の両面から経営と組織を整える実践力
経済・経営・音楽など多分野の知見を生かし、企業の本質を言語化・可視化。社歌制作による理念浸透と、経営者向けAI支援を通じて意思決定を整理し、組織の一体感と文化形成につながる支援を行います。
マイベストプロ・インタビュー
企業の価値を「私たちの会社の物語」に紡ぎ直し、未来につなげる経営者支援
企業の価値を言語と旋律で可視化する経営者支援のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー
事業者情報
- 氏名
- 橋本貢（はしもとみつぐ）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- しずおか経営サポート
- 事業内容
- 経営コンサルティング
顧問・個別相談・短期プロジェクト・セミナー
社歌集制作サービス
経営トップ専属AI参謀インストール90日
- 住所
-
〒425-0081
静岡県焼津市大栄町2-5-4
- 営業時間
-
9:00～17:00
HP・SNSからの問い合わせは24時間受け付け
- ホームページ
- https://www.shiz-ks.com/
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