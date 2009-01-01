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今野祐輔プロ

今野祐輔

引っ越し業

今野祐輔プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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今野祐輔

引っ越し業

株式会社新静岡引越センター

今野祐輔プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

暮らしの困り事に寄り添う多角的なサービス展開

ファミリー、単身、高齢世帯など、多様なニーズに寄り添った引っ越しプランを提案。現場で発生した要望にも柔軟に対応します。エアコン清掃や遺品整理、不用品の処分・買い取りまでワンストップで請け負います。

マイベストプロ・インタビュー

引っ越しから遺品整理、不用品買い取りまで、地域密着で暮らしを支える

地元・静岡密着で引っ越しから遺品整理まで支える暮らしのプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

事件現場特殊清掃士
産業廃棄物収集運搬業許可
古物商許可
運行管理者
遺品整理士
一般貨物自動車運送事業許可

事業者情報

氏名
今野祐輔（こんのゆうすけ）
職種
引っ越し業
引っ越し業
会社名
株式会社新静岡引越センター
事業内容
引っ越しサービス（一般家庭の引っ越し、事務所移転、介護施設入所に伴う引っ越し・片付けなど）
イベント備品の運搬設営
買い取りサービス（不用品、貴金属など）
不用品の回収、遺品整理、生前整理
特殊清掃、ルームクリーニング、伐採
住所
〒421-0121
静岡県静岡市駿河区広野3-8-4
地図を見る
営業時間
8:00～20:00（応相談）
ホームページ
https://ssic2009.jp/

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