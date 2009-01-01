暮らしの困り事に寄り添う多角的なサービス展開
ファミリー、単身、高齢世帯など、多様なニーズに寄り添った引っ越しプランを提案。現場で発生した要望にも柔軟に対応します。エアコン清掃や遺品整理、不用品の処分・買い取りまでワンストップで請け負います。
マイベストプロ・インタビュー
引っ越しから遺品整理、不用品買い取りまで、地域密着で暮らしを支える
地元・静岡密着で引っ越しから遺品整理まで支える暮らしのプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
事件現場特殊清掃士
産業廃棄物収集運搬業許可
古物商許可
運行管理者
遺品整理士
一般貨物自動車運送事業許可
事業者情報
- 氏名
- 今野祐輔（こんのゆうすけ）
- 職種
-
引っ越し業
引っ越し業
- 会社名
- 株式会社新静岡引越センター
- 事業内容
- 引っ越しサービス（一般家庭の引っ越し、事務所移転、介護施設入所に伴う引っ越し・片付けなど）
イベント備品の運搬設営
買い取りサービス（不用品、貴金属など）
不用品の回収、遺品整理、生前整理
特殊清掃、ルームクリーニング、伐採
- 住所
-
〒421-0121
静岡県静岡市駿河区広野3-8-4
- 営業時間
- 8:00～20:00（応相談）
- ホームページ
- https://ssic2009.jp/
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