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salon de macomo

松田佳美プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

感性と客観的な視点の両面から自己理解を深めるセッション

安心して心を開ける関係づくりを大切にし、カラーセラピーと交流分析を組み合わせたセッションを実施。感性と客観的な視点から自己理解を深め、女性が自分自身を見つめ直す時間を支えます。

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自分自身と向き合い、次の一歩へ。女性の心に寄り添うプライベートサロン

カラーセラピーと交流分析で女性の自己理解を支えるプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

ヒューマンアカデミー TA（交流分析）カウンセラー修了

事業者情報

氏名
松田佳美（まつだよしみ）
職種
心理カウンセラー
心理カウンセラー
会社名
salon de macomo
事業内容
カラーセラピー
心理カウンセリング
TAトレーニング講座
筆ペンアート（夢ロゴアート）教室
住所
〒420-0913
静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目13-22　第1深澤ハイツ101
地図を見る
営業時間
10:30～21:00 ※完全予約制
ホームページ
https://salondemacomo.com/

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カラーセラピーと交流分析で女性の自己理解を支えるプロ

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