感性と客観的な視点の両面から自己理解を深めるセッション
安心して心を開ける関係づくりを大切にし、カラーセラピーと交流分析を組み合わせたセッションを実施。感性と客観的な視点から自己理解を深め、女性が自分自身を見つめ直す時間を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
自分自身と向き合い、次の一歩へ。女性の心に寄り添うプライベートサロン
カラーセラピーと交流分析で女性の自己理解を支えるプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
ヒューマンアカデミー TA（交流分析）カウンセラー修了
事業者情報
- 氏名
- 松田佳美（まつだよしみ）
- 職種
-
心理カウンセラー
心理カウンセラー
- 会社名
- salon de macomo
- 事業内容
- カラーセラピー
心理カウンセリング
TAトレーニング講座
筆ペンアート（夢ロゴアート）教室
- 住所
-
〒420-0913
静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目13-22 第1深澤ハイツ101
- 営業時間
- 10:30～21:00 ※完全予約制
- ホームページ
- https://salondemacomo.com/
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