出張撮影で理想のワンシーンを切り取ります
これまで撮影した大切な写真を人生を振り返る一冊のオリジナル終活アルバムに。家族写真や自分らしさを表す遺影、ペット撮影など、お客様が思い描くシーンをお好みの場所で撮影しアルバムの1ページに飾ります。
マイベストプロ・インタビュー
人生を振り返り子孫世代に想いをつなぐ、終活アルバム「人生大全」
思い出を終活アルバムに紡ぐ写真撮影のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
1964年沼津に生まれ、沼津市立高校を卒業し写真の勉強で東京工芸大学・写真技術科に入学。卒業後、東京の写真館「グリーンフォト」で修業。
1989（平成元）年、家業である「有限会社らんカメラ」に従事するため帰郷、事業を継承する。
事業者情報
- 氏名
- 芦澤利紀（あしざわとしのり）
- 職種
-
カメラマン
カメラマン
- 会社名
- 有限会社らんカメラ
- 事業内容
- ◎出張撮影（沼津市・三島市・富士市・長泉町・清水町は出張無料）
※その他エリア応相談
◎カラープリント（デジカメプリント・大型印刷）
◎写真の復元
- 専門分野
- ◎学校行事撮影、アルバム制作
◎集合写真（170名までの実績あり）
◎一般出張撮影（成人式・お宮参り・七五三・ブライダル・家族写真・遺影など）
- 住所
-
〒410-0832
静岡県沼津市御幸町2-13
- アクセス
- JR沼津駅より車で5分（徒歩13分）
- 営業時間
- 10:00〜18:00
- 定休日
- 日曜、祝日
- ホームページ
- https://rancamera.com/
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