不安を安心に変える！お客様に寄り添う保険整理と提供
お客様の保険契約を全て整理する「証券ファイルサービス」を無料で提供。顔が見える親切な対応で、個人・法人問わず将来に備える最適な保険プランをご提案します。
経歴
1982年生まれ、静岡市出身、3児の父。
2005年大学卒業後、製薬会社にて6年間勤務。
2011年保険会社に入社し研修期間を経て、2014年プラス（株）に入社。
2025年代表取締役就任。
資格
・損害保険トータル・プランナー
・シニアライフコンサルタント
・FP2級
事業者情報
- 氏名
- 鈴木雅雄（すずきまさお）
- 職種
- 保険外交員
- 会社名
- プラス株式会社
- 事業内容
- ・損害保険のご相談
・生命保険のご相談
・証券ファイル作成サービス
- 住所
-
〒426-0067
静岡県藤枝市前島2丁目8番11号
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- http://www.plus-ins.jp/
