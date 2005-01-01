地元の頼れるプロが集まる
鈴木雅雄プロ

鈴木雅雄

保険外交員

鈴木雅雄

保険外交員

プラス株式会社

不安を安心に変える！お客様に寄り添う保険整理と提供

お客様の保険契約を全て整理する「証券ファイルサービス」を無料で提供。顔が見える親切な対応で、個人・法人問わず将来に備える最適な保険プランをご提案します。

不安を安心に変えて、人生に寄り添う「かかりつけ」の保険パートナー

人生に寄り添う「かかりつけ」保険のプロ

経歴

1982年生まれ、静岡市出身、3児の父。
2005年大学卒業後、製薬会社にて6年間勤務。
2011年保険会社に入社し研修期間を経て、2014年プラス（株）に入社。
2025年代表取締役就任。

資格

・損害保険トータル・プランナー
・シニアライフコンサルタント
・FP2級

事業者情報

氏名
鈴木雅雄（すずきまさお）
職種
保険外交員
会社名
プラス株式会社
事業内容
・損害保険のご相談
・生命保険のご相談
・証券ファイル作成サービス
住所
〒426-0067
静岡県藤枝市前島2丁目8番11号
営業時間
9:00〜18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
ホームページ
http://www.plus-ins.jp/

