企業ごとにオーダーメイドで開発するAIチャットボット

企業にあわせてオーダーメイドで開発するAIチャットボットにより、業務効率化や人手不足といった現場課題の解決を図ります。導入後の運用支援やデータ活用まで伴走し、集客や売り上げ向上にも貢献。