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大石湧斗

生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング

大石湧斗プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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大石湧斗

生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング

株式会社Milestone

大石湧斗プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

企業ごとにオーダーメイドで開発するAIチャットボット

企業にあわせてオーダーメイドで開発するAIチャットボットにより、業務効率化や人手不足といった現場課題の解決を図ります。導入後の運用支援やデータ活用まで伴走し、集客や売り上げ向上にも貢献。

マイベストプロ・インタビュー

現場に寄り添うAIチャットボットで、業務効率化や集客課題の解決を図る

AIチャットボットで企業の課題解決を支援するプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

事業者情報

氏名
大石湧斗（おおいしゆうと）
職種
生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング
生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング
会社名
株式会社Milestone
事業内容
AI活用に関するコンサルティング
・AIチャットボットシステムの提供
・生成AIを活用したシステム開発　ほか
住所
静岡県沼津市
地図を見る
営業時間
問い合わせは随時メールで受け付けています
ホームページ
https://milestone-net.com/

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