企業ごとにオーダーメイドで開発するAIチャットボット
企業にあわせてオーダーメイドで開発するAIチャットボットにより、業務効率化や人手不足といった現場課題の解決を図ります。導入後の運用支援やデータ活用まで伴走し、集客や売り上げ向上にも貢献。
マイベストプロ・インタビュー
現場に寄り添うAIチャットボットで、業務効率化や集客課題の解決を図る
AIチャットボットで企業の課題解決を支援するプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 大石湧斗（おおいしゆうと）
- 職種
-
生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング
生成AIを活用したシステム開発・コンサルティング
- 会社名
- 株式会社Milestone
- 事業内容
- AI活用に関するコンサルティング
・AIチャットボットシステムの提供
・生成AIを活用したシステム開発 ほか
- 住所
- 静岡県沼津市
- 営業時間
- 問い合わせは随時メールで受け付けています
- ホームページ
- https://milestone-net.com/
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