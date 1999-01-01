メンタルカウンセリングとアロマセラピーで包括的な心のケアを
アロマセラピーによる癒やしを雰囲気だけで終わらせず、癒やしを求める心の裏側にある悩みや課題を丁寧なカウンセリングによって整理。香りがもたらす安らぎの効果と併せて、ストレスで消耗した心を穏やかに整えます
メンタルリスク予備軍に早期介入。課題の根因に香りと対話でアプローチ
香りと対話で心とカラダを軽くする癒やしのプロ
経歴
1999年、早稲田大学第1文学部卒業後、新宿にてバーテンダーに。
5年間の経験を経た後、人の「癒やし」のあり方を追求すべくアロマセラピーの道へ進む。
並行して支援の幅を広げるため、静岡県立大学経営情報学部に入学。経営学と情報学を体系的に学ぶ。
その後、静岡県内大手IT企業で電子カルテシステム営業を経験。
さらに経営者団体の事務局員として実務経験を積む。
2021年に独立し「薫風堂」を創業。全国からアロマセラピーに関する相談、ブレンドの要望を受けている。
資格
特定非営利活動法人 日本統合医学協会 メディカルアロマインストラクター
JADP認定 上級心理カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 下坪壮介（しもつぼそうすけ）
- 職種
-
メンタルヘルスカウンセラー
- 会社名
- 薫風堂
- 事業内容
- メンタルカウンセリング
アロマセラピーを用いた心身のケア
プラナロム社製アロマセラピー関連商品の販売（訪問・通販）
ハーブティー販売
アロマセラピーセミナー講師
企業向けメンタルヘルスサポートほか
- 専門分野
- アロマセラピー
メンタルカウンセリング
精油・植物油、ハーブティーの販売
オリジナルブレンドオイル（調香）
- 特徴
- 〈個人向け〉香りと対話でストレスの“手前”を整える
〈企業向け〉福利厚生＋職場環境改善＋業務・教育の整備
アロマセラピーの専門知識、メンタルカウンセリングの知識を生かし、悩める人たちの心のケアや心身の悩み、アロマセラピーにまつわるさまざまな相談に対応しています。
- 住所
-
〒422-8033
静岡県静岡市駿河区登呂5-4-7明香音館202
- アクセス
- 個人、企業・団体のご相談ともに、まずはメールでお問い合わせください。ご指定の場所へ伺います。
- 営業時間
- 8:00〜22:00
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- https://www.aromashop-kumpudo.com/
