環境分野の現場経験を生かした調査・分析と許認可対応
産業廃棄物や土壌汚染など、環境分野の許認可申請に対応。豊富な現場経験をもとに、環境調査・分析から行政手続きまで一貫して支援し、計量器管理に関する届け出や点検にも対応します。
マイベストプロ・インタビュー
産業廃棄物や土壌汚染など、環境分野を専門に調査から行政手続きまで一貫支援
環境分野に特化し調査から支える許認可申請のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
行政書士
第一種作業環境測定士
環境計量士
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 収集・運搬課程修了
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 処分課程修了
水質関係第一種公害防止管理者
一般計量士
技術管理者（土壌汚染指定調査機関）
甲種危険物取扱者
事業者情報
- 氏名
- 久保山博章（くぼやまひろあき）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 久保山行政書士事務所
- 事業内容
- ・環境関連コンサルティング：産業廃棄物、土壌汚染、盛土工事、公共水域への排水など、環境汚染対策に必要な許認可申請や相談
・計量証明に関する点検・手続き
- 住所
-
〒420-0068
静岡県静岡市葵区田町2丁目33-2
- 営業時間
- 相談はメールで随時受け付けています
- ホームページ
- https://kuboyama-gyosei.jp/
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