産業廃棄物や土壌汚染など、環境分野の許認可申請に対応。豊富な現場経験をもとに、環境調査・分析から行政手続きまで一貫して支援し、計量器管理に関する届け出や点検にも対応します。

資格

行政書士

第一種作業環境測定士

環境計量士

特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 収集・運搬課程修了

特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 処分課程修了

水質関係第一種公害防止管理者

一般計量士

技術管理者（土壌汚染指定調査機関）

甲種危険物取扱者