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久保山博章プロ

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久保山博章プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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久保山博章

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久保山行政書士事務所

久保山博章プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

環境分野の現場経験を生かした調査・分析と許認可対応

産業廃棄物や土壌汚染など、環境分野の許認可申請に対応。豊富な現場経験をもとに、環境調査・分析から行政手続きまで一貫して支援し、計量器管理に関する届け出や点検にも対応します。

マイベストプロ・インタビュー

産業廃棄物や土壌汚染など、環境分野を専門に調査から行政手続きまで一貫支援

環境分野に特化し調査から支える許認可申請のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

行政書士
第一種作業環境測定士
環境計量士
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 収集・運搬課程修了
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) 処分課程修了
水質関係第一種公害防止管理者
一般計量士
技術管理者（土壌汚染指定調査機関）
甲種危険物取扱者

事業者情報

氏名
久保山博章（くぼやまひろあき）
職種
行政書士
行政書士
会社名
久保山行政書士事務所
事業内容
・環境関連コンサルティング：産業廃棄物、土壌汚染、盛土工事、公共水域への排水など、環境汚染対策に必要な許認可申請や相談
・計量証明に関する点検・手続き
住所
〒420-0068
静岡県静岡市葵区田町2丁目33-2
地図を見る
営業時間
相談はメールで随時受け付けています
ホームページ
https://kuboyama-gyosei.jp/

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